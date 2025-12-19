द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए आर्यन खान को मिला अवार्ड, गले लग कर रोने लगी नानी, नाती ने किया ये वादा

आर्यन खान ने वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री की है. उन्होंने बतौर डायरेक्टर बॉलीवुड में अपनी पहली वेब सीरीज से ही धाक जमा ली है. एनडीटीवी ने आज इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का आयोजन किया और आर्यन खान को बेस्ट डेब्यूटांट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया. इस दौरान आर्यन ने कई बातें कही. उन्होंने यह अवार्ड अपनी मां गौरी खान को डेडीकेट किया. आर्यन खान ने कहा, "मेरी मां मुझसे हमेशा कहती है कि जल्दी सोना, किसी का मजाक ना बनाना और गाली मत देना".

आपको बता दें कि इवेंट में आर्यन खान की नानी भी मौजूद रहीं जो नाती को अवार्ड मिलता देख इमोशनल हो गईं और गले लग कर रोने लगीं. इसके बाद आर्यन ने अपनी नानी से कहा कि अगला अवार्ड आपके लिए है.

साल की सबसे पॉपुलर सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'

बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने मौजूदा साल में फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया. आर्यन ने सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया और हिट साबित हुए. आईएमडीबी ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को साल की सबसे पॉपुलर सीरीज का टैग दिया है. हालिया स्टार किड्स डेब्यू में आर्यन खान का डेब्यू सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. आर्यन की इस सीरीज में बॉलीवुड के तीनों खान भी नजर आए थे. इस सीरीज की कहानी को आर्यन खान ने खुद लिखा था. आर्यन का अब अगला प्रोजेक्ट क्या है, कोई नहीं जानता लेकिन खबरों की मानें तो अब वह सिल्वर स्क्रीन पर धमाका करने वाले हैं. आर्यन खान के फैंस को उनके नये धमाके का इंतजार है.

आर्यन की एजुकेशन और पहला ब्रेक

आर्यन ने मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से 15 साल की उम्र तक अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. इसके बाद वे केंट में सेवनोक्स स्कूल में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए. 2020 में आर्यन ने साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से फिल्म और टीवी प्रोडक्शन में फाइन आर्ट्स ग्रेजुएशन की डिग्री ली. साल 2004 में आर्यन ने स्टार फादर शाहरुख के साथ फिल्म द इनक्रेडिबल्स में वॉयस ओवर किया. इसके बाद साल 2019 में उन्होंने द लॉयन किंग (2019) में सिंबा को अपनी आवाज दी थी.





