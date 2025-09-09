NDTV बेस्ट न्यूज ऐप... जब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया विदेश का अपना अनुभव

बात जब विश्वसनीय और निष्पक्ष खबरों की है तो भारतीय न्यूज मीडिया में एक ही नाम सामने दिखता है- एनडीटीवी. भारतीय न्यूज मीडिया में NDTV सबसे बेस्ट है, अब इस पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी मुहर लगा दी है. NDTV के जीएसटी कॉन्क्लेव में पीयूष गोयल ने एनडीटीवी न्यूज ऐप को सबसे बेस्ट बताया.

एनडीटीवी के सीईओ राहुल कंवल के साथ बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम लोग भी जब विदेश जाते हैं, तब इस्तेमाल करने के लिए सबसे बेस्ट ऐप जो होता है, वो एनडीटीवी होता है. इसमें शक की कोई बात ही नहीं है.

एनडीटीवी के सीईओ राहुल कंवल ने कहा कि दुनिया भर में जब भी भारतीय मीडिया की चर्चा होती है, तो एनडीटीवी का जिक्र सबसे पहले होता है. आप चाहे अमेरिका जाएं या यूरोप, एनडीटीवी सबसे आगे रहता है. इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मैं भी आपकी बात से सहमत हूं.

चर्चा के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका की तरफ से लगाए गए 50 पर्सेंट टैरिफ पर कहा कि अमेरिकी टैरिफ का देश की जीडीपी पर कोई खास असर नहीं होगा. भारत आयात निर्भर देश है. हमारी जीडीपी निर्यात पर डिपेंड नहीं है. ऐसे में हम कह सकते हैं कि टैरिफ का बड़ा नहीं, थोड़ा असर हो सकता है.

अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर पीयूष गोयल का कहना था कि मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि भारत सही ट्रैक पर है. भारत जो कर रहा है, वो अपने देश के हित में कर रहा है. हमें अपने किसानों, मछुआरों, कारीगरों का हित सर्वोपरि रखना होगा. मैं विश्वास दिलाता हूं कि पीएम मोदी कभी इनके हित के खिलाफ नहीं जाएंगे.