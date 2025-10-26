NDTV Good Times Concert: डल झील, सोनू निगम और सुरों की महफिल, देखिए कश्मीर का निराला अंदाज

- एनडीटीवी गुड टाइम्स ने कश्मीर में 26 अक्टूबर को एक विशेष संगीत समारोह का आयोजन किया.
- इस कॉन्सर्ट में संगीत प्रेमियों ने खूब आनंद लिया और कश्मीर के लोगों ने बायकॉट के प्रयासों का विरोध किया.
- कश्मीर कभी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग का प्रमुख स्थल था, लेकिन पाकिस्तान की गतिविधियों के कारण यह पिछड़ गया था.
एनडीटीवी गुड टाइम्स ने अपने दर्शकों और संगीत प्रेमियों के लिए 26 अक्टूबर को धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में एक खास कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया. इसमें सोनू निगम के साथ-साथ स्थानीय कलाकारों ने भी जुगलबंदी की. सुरों की महफिल ऐसी सजी, कि लोग संगीत की लय के साथ झूमते दिखे. कश्मीर का ऐसा अंदाज शायद ही आपने पहले कभी देखा हो. कई लोगों ने इस कॉन्सर्ट को बॉयकॉट कराने की कोशिश की, मगर कश्मीर के लोगों ने उन्हें ही बॉयकॉट कर दिया.
इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि कश्मीर के लोगों की चाह क्या है, उम्मीदें क्या हैं और तराने क्या हैं. बच्चे, बुजुर्ग, जवान, क्या पुरुष और क्या महिलाएं. हर कोई सोनू निगम की दिलकश आवाज में डूब सा गया. मोबाइल फोन पर हर कोई उस पल को कैद कर रहा था. सभी को अंदाजा था कि ये दिन अपने आप में खास है. ये कॉन्सर्ट जम्मू कश्मीर के लिए नये द्वार खोलने जा रहा है.
#NDTVGoodTimesConcert | श्रीनगर के सिंगर काज़ी तौकीर ने NDTV Good Times को कहा शुक्रिया. NDTV के CEO और एडिटर-इन-चीफ @RahulKanwal से बात करते हुए हो गए भावुक@AdityaRajKaul | #NDTVGoodTimes pic.twitter.com/HIUs0FPdn9— NDTV India (@ndtvindia) October 26, 2025
दरवाजे खुशियों के, दरवाजे मनोरंजन के, दरवाजे बॉलीवुड के और दरवाजे संपन्नता के. एक समय था जब बॉलीवुड के अधिकांश फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में ही हुआ करती थी. मगर पाकिस्तान की काली नजर कश्मीर को ऐसी लगी कि स्विटजरलैंड ने ले ली. फिल्में बनती रही, मगर कश्मीर पिछड़ता रहा. धारा 370 के बाद बदलाव आया तो फिल्मों की शूटिंग फिर शुरू हुई, मगर फिर भी लाइन लगने जैसी स्थिति नहीं आई. अब इतने बड़े कॉन्सर्ट के होने और उसमें कश्मीरी लोगों की रुचि को देख आने वाले समय में बॉलीवुड एक बार फिर बड़े पैमाने पर फिल्मों की शूटिंग यहां शुरू कर सकता है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं