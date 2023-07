2024 से पहले NDA और विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन, किसके साथ कौन, आज तस्वीर होगी साफ

इस बीच आज दिल्ली में NDA के सभी 38 दलों की बैठक हो रही है. कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि सभी 38 दल इस बैठक में शामिल होंगे. ये बैठक आज शाम 5 बजे से दिल्ली के अशोक होटल में होनी है.

NDA के सभी 38 दल...

1. बीजेपी (Bhartiya Janta Party)

2. एआईएडीएमके (All India Anna DMK)

3. शिवसेना (Eknath Shinde faction)

4. एनपीपी (National People's Party Meghalaya)

5. एनडीपीपी (Nationalist Democratic Progressive Party)

6. एसकेएम (Sikkim Krantikari Morcha)

7.जेजेपी (Jannayak Janta Party )

8. आईएमकेएमके (Indiya Makkal Kalvi Munnetra Kazhgam)

9. एजेएसयू (All Jharkhand Students Union)

10.आरपीआई (Republic Party of India)

11. एमएनएफ (Mizo National Front)

12. तमिल मानिल कांग्रेस (Tamil Manila Congress)

13. आईपीएफटी (Tripura)

14. बीपीपी (Bodo People's party)

15. पीएमके (Patali Makkal Kacchi)

16. एमजीपी (Mahasthravadi Gomantak Party)

17. अपना दल

18. एजीपी (Assam Gana Parishad)

19. राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (paras)

20. निशाद पार्टी Nishad Party

21. यूपीपीएल (United People's party Liberal Assam)

22. एआईआरएनसी (All India NR Congress Pudduchery)

23. शिरोमणि अकाली दल संयुक्त (Dhindhsa)

24. जनसेना (Pawan Kalyan)

25. एनसीपी (Nationalist Congress Party Ajit Pawar)

26. लोक जनशक्ति पार्टी ( Ram Vilas Paswan)

27. एचएएम (Hindustani Awam Morcha Jeetan Ram Manjhi)

28. आरएलएसपी(Rashtriya Lok Samta Party Upendra Kushwaha)

29. एसबीएसपी ( Suheldev Bhartiya Samaj Party Om Prakash Rajbhar)

30. बीडीजेएस (Kerla)

31. केरल कांग्रेस (Thomas)

32. जीएनएलएफ (Gorkha National Liberation Front)

33. जनाधिपति राष्ट्रीय सभा (Janathipathya Rashtriya Sabha)

34. एनपीएफ (Naga People's Front)

35.यूडीपी (United Democratic Party)

36. एचएसडीपी (Hill State Democratic Party)

37. जनसुराज शक्ति पार्टी (Maharashtra)

38. प्रहार जनशक्ति पार्टी (Maharashtra)

इससे पहले भाजपा के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने सोमवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को देशहित पर आधारित एक ऐसा ‘आदर्श' गठबंधन करार दिया, जिसका लक्ष्य सेवा करना है. उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों के गठबंधन की बुनियाद ‘स्वार्थ' पर टिकी है तथा उसके पास न तो कोई नेता है, न कोई नीति है और ना ही निर्णय लेने की कोई क्षमता.

विपक्ष के कई दलों के शीर्ष नेता मंगलवार को बेंगलुरु में औपचारिक रूप से मंत्रणा करेंगे कि कैसे अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ एक साझा कार्यक्रम तैयार किया जाए और एकजुट होकर उसे मात दी जाए. इससे पूर्व बेंगलुरु में विपक्षी दलों के नेताओं ने दो दिवसीय बैठक के पहले दिन सोमवार को रात्रिभोज के मौके पर अनौपचारिक रूप से चर्चा की थी, जहां से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार और कुछ अन्य नेता भी मंगलवार को दूसरे दिन की बैठक में शामिल होंगे जो पहले दिन की बैठक में शामिल नहीं हो सके थे.

बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक, एक मंच पर 26 दल

कांग्रेस टीएमसी डीएमके आम आदमी पार्टी जेडीयू आरजेडी सीपीएम सीपीआई सीपीआई एमएल एनसीपी शिवसेना समाजवादी पार्टी नेशनल कॉन्फ़्रेंस पीडीपी जेएमएम आरएलडी आरएसपी आईयूएमएल केरल कांग्रेस एम वीसीके एमडीएमके केरला जे केडीएमके फॉरवर्ड ब्लॉक एमएमके अपना दल (कमेरावादी)

पहले दिन की बैठक से पूर्व कांग्रेस ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा था कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता भारत के राजनीतिक परिदृश्य के लिए परिवर्तनकारी साबित होगी तथा जो लोग अकेले दम पर विपक्षी दलों को हरा देने का दंभ भरते थे, वे इन दिनों ‘राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के भूत' में नयी जान फूंकने की कोशिश में लगे हुए हैं. विपक्षी दलों की पिछली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी.

