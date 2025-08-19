विज्ञापन
NDA तैयार... PM ने राधाकृष्णन को सांसदों से मिलवाया, खड़गे के घर विपक्ष बनाएगा प्लान 

सीपी राधाकृष्णन लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और पार्टी संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं. वे मूलतः तमिलनाडु से आते हैं और दक्षिण भारत में पार्टी को मज़बूत करने में उनकी अहम भूमिका रही है.

  • उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन का परिचय करवाया
  • पीएम मोदी ने राधाकृष्णन को ओबीसी समाज का जमीनी और सहज नेता बताते हुए राजनीति में उनकी निष्पक्षता को सराहा
  • सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेंगे और विपक्ष भी अपनी रणनीति बना रहा है
नई दिल्ली:

उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है. मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन का परिचय एनडीए सांसदों से करवाया. राधाकृष्णन का परिचय कराते हुए पीएम ने कहा कि ये ओबीसी समाज से जमीनी नेता हैं , सहज हैं. गौरतलब है कि सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेंगे. इधर विपक्षी दलों की भी मंगलवार को एक अहम बैठक होने वाली है इस बैठक में विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हो सकती है. 

जानकारी के अनुसार विपक्ष की तरफ से तीन नामों पर चर्चा चल रही है. DMK के राज्यसभा सांसद तिरुचि सिवा, सी. एन. अन्नादुरै और तुषार गांधी के नाम सामने आए हैं. हालांकि नाम कि घोषणा अभी नहीं हुई है. 

जानकारी के अनुसार एनडीए की तरफ से ये भी कोशिश है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन निर्विरोध जीतने में सफल रहे. बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह को अन्य दलों से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है. वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने नए उपराष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुनाव के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे सहित कुछ विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क भी किया है.

सीपी राधाकृष्णन लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और पार्टी संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं. वे मूलतः तमिलनाडु से आते हैं और दक्षिण भारत में पार्टी को मज़बूत करने में उनकी अहम भूमिका रही है. उनके बारे में कहा जाता है कि वे साफ छवि के नेता हैं और जमीनी स्तर पर संगठन से जुड़े रहने के कारण कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच लोकप्रिय हैं. 

सीपी राधाकृष्णन को मिल रहा है एनडीए दलों का पूरा साथ 

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के आवास पर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सोमवार को एक अहम बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं ने सीपी राधाकृष्णन के नाम का स्वागत किया. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि मेरे पिता, मेरे नेता रामविलास पासवान ने सदैव उन वर्गों की आवाज बुलंद की, जिन्हें लंबे समय तक हाशिये पर रखा गया. एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन का चयन उसी संघर्ष और सोच का प्रमाण है. 

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि 'हम' (से.) एनडीए के निर्णय के साथ हैं. भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का आज नई दिल्ली में अपने साथी केंद्रीय मंत्रियों के साथ स्वागत करने का अवसर मिला. उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के सशक्त चेहरे के रूप में उनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सामाजिक न्याय का एक सुंदर उदाहरण है.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज दिल्ली में उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार एवं महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात हुई. शिवसेना के प्रमुख नेता एवं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन में एनडीए के घटक दल के रूप में शिवसेना का भी समर्थन है. 

