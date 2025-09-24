पंजाब जेल से चल रहा था इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट, पाकिस्तान से हो रही थी बात

NCB चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब की गोईंदवाल जेल से लगातार पाकिस्तान के साथ की जा रही बातचीत का खुलासा किया है. ड्रग्स माफियाओं ने एनसीबी टीम पर हमला करने की कोशिश करते हुए एनसीबी के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया है. पंजाब की गोईंदवाल जेल में बंद दो बड़े ड्रग्स माफिया इंटरनेशनल सिंडिकेट चला रहे थे और पाकिस्तान से हाई क्वालिटी की हेरोईन मंगवा रहे थे.

इस मामले में NCB ने एक सीक्रेट जानकारी के आधार पर मोहाली में एक संदिग्ध को पकड़ा और उसके कब्जे से पाकिस्तान में बनी हेरोइन बरामद की. इस आरोपी से पूछताछ के बाद NCB ने अमृतसर से भी पाकिस्तान कनेक्शन से जुड़े एक बड़े ड्रग्स रिसीवर को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया.

इस बरामदगी के दौरान ड्रग्स माफियाओं ने न केवल NCB की टीम पर हमला करने की कोशिश की बल्कि अपनी कार को तेज रफ्तार से गलत दिशा में ले जाकर भागने की कोशिश की लेकिन ड्रग्स तस्कर इसमें कामयाब नहीं हो पाए. NCB अधिकारियों ने बहादुरी दिखाते हुए उस वाहन को रोक कर जब्त कर लिया, जिससे NCB का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है.

अब तक इस मामले में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कुल 10 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई है. पूछताछ में पता चला है कि इस सिंडिकेट के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे. पंजाब की गोईंदवाल जेल में बन्द पंजाब के दो बहुत बड़े ड्रग्स सरगना लगातार पाकिस्तान बात कर रहे थे और जेल से डिलेवरी की लोकेशन मनी ट्रेल और सप्लाई का नेक्सेस काम कर रहा था.

पंजाब की यह वही गोंईदवाल जेल है जिसमें सिद्धू मुसेवाला हत्याकांड के आरोपियों की आपस में भिड़ंत हो गई थी और इस खूनी भिड़ंत में दो गैंगस्टरों की हत्या भी जेल के अंदर कर दी गई थी जिसका वीडियो भी बाकायदा गैंगस्टर ने मोबाइल से जेल के अंदर बनाया था फिर उसे वायरल किया था जिसमें कई जेल अधिकारियों पर गाज गिरी थी.

NCB बहुत जल्द कोर्ट के जरिए इस जेल में बंद दोनों ड्रग्स माफियाओं को कस्टडी में लेकर उनसे पाकिस्तान कनेक्शन पर पूछताछ करेगी.

