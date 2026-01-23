ओडिशा के जंगल में नक्सल कैंप का भंडाफोड़, बड़े पैमाने पर हथियार बरामद

नक्सली और माओवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने ओडिशा के कंधमाल जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी अभियान तेज कर दी है. इस तलाशी अभियान के दौरान शुक्रवार को एक बड़े नक्सली कैंप का भंडाफोड़ किया है. आपको बता दें कि विशेष अभियान समूह (एसओजी), जिला स्वयंसेवी बल (डीवीएफ) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की एक संयुक्त टीम ने कंधमाल-कालाहांडी सीमा से लगे गंगरेल जंगल में एक बड़ा अभियान चलाया है.

छापेमारी के दौरान, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और माओवादी सामग्री जब्त की. बरामदगी में 13 राइफलें, कई वॉकी-टॉकी, सोलर पैनल, बिजली के तार, दवाएं और माओवादी कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अन्य वस्तुएं शामिल थीं. अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह ज़ब्ती क्षेत्र में हाल के माओवादी विरोधी अभियानों में सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है.

सूत्रों के अनुसार घने जंगल में कई कट्टर माओवादी छिपे होने की आशंका है. संयुक्त दल शेष सदस्यों को पकड़ने और उनके नेटवर्क को नष्ट करने के लिए तलाशी अभियान जारी रखे हुए है.पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने माओवादी प्रभावित जिलों में अभियान तेज कर दिए हैं, जिनका उद्देश्य शिविरों को निष्क्रिय करना और उनके पुन: संगठित होने से रोकना है. यह तीव्र अभियान नक्सली और माओवादी प्रभाव से देश को मुक्त करने की सरकार की समय सीमा को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

