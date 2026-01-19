Naxalites Surrendered: नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता, बलदेव औऱ मंजू सहित कुल 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर

Maoist Surrendered: नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी है. गरियाबं पुलिस के सामने कुल 9 नक्सलियों ने आत्म-समर्पण किया है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 6 महिला नक्सली और 3 पुरुष नक्सली शामिल हैं. हथियार डालने वाले 9 नक्सलियों में बलदेव मंजू शामिल हैं.

गरियाबंद पुलिस के सामने सरेंडर करने वाले 9 नक्सलियों में बलदेव और मंजू शामिल हैं. माना जा रहा है कि परिवार की मार्मिक अपील के चलते नक्सली बलदेव और मंजू सरेंडर के लिए तैयार हए हैं. एनडीटीवी ने सोमवार को बलदेव और मंजू के सरेंडर की खबर प्रमुखत से चलाई थी.

बलदेव और उषा के परिजनों ने दोनों नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील

रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली बलदेव औऱ मंजू समेत कुल 9 नक्सलियों ने मंगलवार को सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया है, जिनमें 6 महिला और तीन पुरुष शामिल हैं. बताया जाता है ति बलदेव और उषा के परिजनों ने दोनों नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील थी. तो वहीं पूर्व आत्म समर्पित नक्सलियों ने भी बलदेव,मंजू और उषा से सरेंडर करने की अपील की थी.

2025 में 256 नक्सली मारे गए,1500 से अधिक नक्सली कर चुके हैं सरेंडर

गौरतलब है केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त अभियान में अकेले 2025 में 256 नक्सली मारे जा चुके हैं, जबकि 1500 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर के आगे सरेंडर कर चुके हैं. नक्सली छत्तीसगढ़ सरकार के आकर्षक पुनर्वास नीति और नक्सली सगंठनों के लगातार हो नेटवर्क को देखते हुए मुख्यधारा से लगातार जुड़ रहे हैं.

तीन महीने दूर है नक्सलियों को छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंकने की तारीख

गौरतलब है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को उखाड़ फेंकने की तारीख मार्च, 2026 तय की है. मार्च महीने तक नक्सल उन्मूलन के लिए जारी एंटी नक्सल ऑफरेशन का असर है कि लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हें या मुठभेड़ में मारे जा रहे है. सुरक्षा बलों के नकेल का असर है कि नक्सली संगठन अब बुरी तरह से कमजोर हो चुके हैं.

