मुंबई को मिला दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट! पैसेंजर ट्रायल हुआ सफल, 25 दिसंबर से उड़ानें शुरू

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (NMIA) संचालन की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ चुका है. एयरपोर्ट प्रशासन ने 29 और 30 नवंबर को पहली बार किया गया Passenger Simulation Test सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है.

25 दिसंबर से एयरपोर्ट पर नियमित उड़ानें शुरू होने जा रही हैं, ऐसे में यह परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है.

NMIA के अनुसार, सैकड़ों स्वयंसेवकों को यात्री बनाकर पूरे एयरपोर्ट संचालन की रिहर्सल की गई. इसमें चेक-इन, सुरक्षा जांच, बोर्डिंग प्रक्रिया से लेकर बैगेज क्लेम तक सभी चरणों की बारीकी से जांच की गई. इस ट्रायल में इंडिगो, अकासा और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइनों ने सहभाग किया.

पैसेंजर ट्रायल सफल

8 अक्टूबर को हुआ था उद्घाटन

8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था. करीब 19,650 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा यह एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स में से एक माना जा रहा है. मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) पर बढ़ते यात्री दबाव को कम करने में NMIA महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

NMIA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, '25 दिसंबर से उड़ानें शुरू करने की तैयारी में हम जल्द ही आप सभी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं! हमारी ORAT टीम ने सैकड़ों सिम्युलेटेड यात्रियों के साथ पहला यात्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया. चेक-इन से लेकर सुरक्षा, बोर्डिंग और बैगेज रिक्लेम तक सभी चरणों का परफेक्ट परीक्षण किया गया. हमारे ‘पहले यात्रियों', CISF, L&T, एयरलाइन पार्टनर्स और पूरी NMIAL टीम का दिल से धन्यवाद.'

25 दिसंबर से शुरू होंगी उड़ानें

नवी मुंबईवासियों और मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए NMIA का संचालन एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा. अब सबकी नजरें 25 दिसंबर पर टिकी हैं, जिस दिन यहां से पहली व्यावसायिक उड़ान आकाश में उड़ान भरेगी.