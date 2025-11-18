विज्ञापन
क्रिसमस के दिन नवी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेगी पहली फ्लाइट, जानें फ्लाइट्स का समय और रूट 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के दूसरे एयरपोर्ट का उद्घाटन आठ अक्‍टूबर को किया था. इस उद्घाटन से मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) की बढ़ती एविएशन जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और इसकी क्षमता में इजाफा होगा.

  • नवी मुंबई हवाई अड्डा क्रिसमस के दिन से रोजाना बारह घंटे और 23 उड़ानों के साथ कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू करेगा.
  • 25 दिसंबर को बेंगलुरु से इंडिगो की पहली उड़ान सुबह आठ बजे एनएमआईए पर लैंड करेगी .
  • शुरुआत में इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयर मुंबई को 16 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन से जोड़ेंगी.
मुंबई:

नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (एनएमआईए) क्रिसमस के दिन, 25 दिसंबर से कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू करेगा. एक बयान के अनुसार, पहले महीने में, एनएमआईए सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे के बीच 12 घंटे तक ऑपरेट करेगा और रोजाना 23 डिर्पाचर को संभालेगा. एयरपोर्ट रोजाना एक घंटे में 10 फ्लाइट्स की आवाजाही को मैनेज करेगा. 

बेंगलुरु से आएगी पहली फ्लाइट 

25 दिसंबर को एनएमआईए पहुंचने वाली पहली उड़ान बेंगलुरु से इंडिगो की होगी, जो सुबह 8 बजे लैंड करेगी. इसके तुरंत बाद, इंडिगो की एक फ्लाइट सुबह 8:40 बजे हैदराबाद के लिए रवाना होगा, जो नवी मुंबई हवाई अड्डे से पहली आउटबाउंड सेवा होगी. NMIA की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि शुरुआती लॉन्च के दौरान, यात्रियों को इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयर की सर्विसेज का फायदा मिलेगा यह जो मुंबई को 16 अहम डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस से कनेक्‍ट करेगी. 

8 अक्‍टूबर को हुआ उद्धाटन 

ये डेस्टिनेशंस हैं: अहमदाबाद (एएमडी), औरंगाबाद (IXU), बेंगलुरु (BLR), चेन्नई (MAA), कोचीन (COK), कोयंबटूर (CJB), दिल्ली (DEL), गोवा (GOI और GOX), हैदराबाद (HYD), जयपुर (JAI), जम्मू (IXJ), कोलकाता (CCU), लखनऊ (LKO), मंगलुरु (IXE)। नागपुर (एनएजी), और वडोदरा (बीडीक्यू). 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के दूसरे एयरपोर्ट का उद्घाटन आठ अक्‍टूबर को किया था. इस उद्घाटन से मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) की बढ़ती एविएशन जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और इसकी क्षमता में इजाफा होगा. फरवरी 2026 से, यह एयरपोर्ट चौबीसों घंटे ऑपरेशनल हो जाएगा. इसके बाद यहां से रोजाना 34 फ्लाइट्स ऑपरेट हो सकेंगी. 

CISF के जिम्‍मे सुरक्षा 

बयान में कहा गया है, 'सुरक्षित और सुचारु शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए, एनएमआईए सभी हितधारकों, जिसमें सुरक्षा एजेंसियां और एयरलाइन पार्टनर शामिल हैं, के साथ मिलकर व्यापक ऑपरेशनल रेडीनेस और एयरपोर्ट ट्रांसफर (ORAT) ट्रायल्स कर रहा है. अपनी तैयारी को और मजबूत करते हुए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को 29 अक्टूबर 2025 को औपचारिक रूप से एनएमआईए में शामिल किया गया, इसके तहत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट कामों में उनकी तैनाती की गई है. शुरुआती चरण में, एनएमआईए की क्षमता 20 एमपीपीए और 0.5 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो प्रति वर्ष होगी. इस हवाई अड्डे का निर्माण अडानी समूह द्वारा किया गया है. 

