देश मना रहा नेशनल टेक्नोलॉजी डे, सीएम योगी, किरेन रिजिजू समेत कई नेताओं ने दी बधाई

नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल 11 मई को मनाया जाता है. इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति करने में मदद करने वाले वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, इंजीनियरों और अन्य लोगों को सलाम करना है. पहली बार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, 1999 को मनाया गया था. नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर आज केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक पोस्ट करते हुए लिखा,अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में घोषित किया था. यह हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को श्रद्धांजलि है, जिनकी प्रतिभा भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा को शक्ति प्रदान करती है. बता दें कि आज के ही यानी 11 मई 1998 को भारत सरकार ने पोकरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करने का एलान किया था.

On this day in 1998, India took a bold leap with the Pokhran tests, a moment etched in our history. Atal Bihari Vajpayee declared 11th May as #NationalTechnologyDay, a tribute to our scientists & engineers whose brilliance continue to power India's journey of self-reliance. pic.twitter.com/YiN6sINPbQ