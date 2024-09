'Make in India' के 10 साल: कितना बदला भारत और आगे का क्या है प्लान?

PM Modi Dream Project Make in India: बुधवार को 'मेक इन इंडिया' पहल के दस साल पूरे हो गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में लालकिला पर दिए अपने पहले Independence Day भाषण में इसका ऐलान किया था. 'मेक इन इंडिया' पहल 25 सितम्बर 2014 को लांच की गई थी. वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, पिछले दस वर्षों में कई अहम सेक्टरों में भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की पहल आगे बढ़ी है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देशी और विदेशी निवेश बढ़ा है और Production Linked Incentive (PLI) Scheme के तहत 8.5 लाख रोज़गार के नए अवसर पैदा हुए हैं.

"Come, Make in India..."पिछले रविवार को न्यूयॉर्क में प्रमुख ग्लोबल टेक सीईओ के साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 'Make in India' के तहत भारत के भविष्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया. प्रधानमंत्री का फोकस AI एप्लीकेशन, डेटा सेंटर, बिजली और ऊर्जा जैसे सेक्टरों में वैश्विक टेक कंपनियों को भारत में सह-विकास, सह-डिज़ाइन और सह-उत्पादन करने के लिए उत्साहित करने पर था. वाणिज्य मंत्रालय में Department for Promotion of Indian Industry and Trade (DPIIT) ने Make in India से जुड़े अहम तथ्य जारी किए हैं. ज़ाहिर है, अब चुनौती मेक इन इंडिया पहल को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की होगी.

A salute to every innovator and wealth creator who has powered the spirit of @makeinindia. This initiative has furthered growth and given wings for our Yuva Shakti to dream big! Penned a few thoughts on @LinkedIn. https://t.co/JTXZL5cPxp #10YearsOfMakeInIndia