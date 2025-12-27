Delhi Road Accident: नरेला में भीषण सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत और 1 की हालत गंभीर; सिंघु बॉर्डर के पास लहूलुहान मिले थे दोस्त

Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली के नरेला थाना इलाके में क्रिसमस की रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. सिंघु बॉर्डर के पास हुए इस हादसे में दो युवकों की जान चली गई है, जबकि उनका एक साथी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है.

एंबुलेंस चालक ने देखा मंजर

हादसे की जानकारी तब सामने आई जब 25 दिसंबर को सत्यवादी राजा अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली. CAT एंबुलेंस के ड्राइवर संजय ने बताया कि जब वह सिंघु बॉर्डर की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने सड़क पर तीन युवकों को गंभीर रूप से घायल और लहूलुहान हालत में देखा. उन्होंने तुरंत तीनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

दो दोस्तों की मौत, तीसरा गंभीर

हादसे का शिकार हुए तीनों युवक आपस में दोस्त थे. पुलिस के अनुसार, गौतम कॉलोनी निवासी अंकित (21) को डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया. उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं. वहीं, नरेला निवासी जतिन (21) को बेहतर इलाज के लिए रोहिणी के बीआर हेल्थकेयर अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया. अभिषेक (19) की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है और रोहिणी के अस्पताल में उसका इलाज जारी है.

MACT को ट्रांसफर हुआ केस

नरेला थाना पुलिस ने घटनास्थल से क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली है. शुरुआती जांच में यह मामला सड़क दुर्घटना का लग रहा है. पुलिस ने इस संबंध में FIR दर्ज कर ली है और मामले की गहराई से जांच के लिए केस को MACT (Motor Accident Claims Tribunal) को ट्रांसफर कर दिया गया है.

