सूरत में 'नमोत्सव' का आयोजन : प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी को देख उत्साहित हुए लोग

गुजरात के प्रसिद्ध साहित्यकार और कलाकार साईराम दवे की अगुवाई में 150 कलाकारों ने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को मंच पर जीवंत किया. इसमें उनके बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने और वैश्विक नेता के रूप में उभरने तक के सफर को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया.

दर्शकों ने भी 'नमोत्सव' की जमकर सराहना की...
सूरत:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायी जीवनी पर आधारित संगीतमय नाट्य और मेगा म्यूजिकल मल्टीमीडिया प्रोग्राम 'नमोत्सव' ने सूरत के सरसाना डोम में दर्शकों में उत्साह का संचार किया. इस भव्य आयोजन को देखने के लिए गुजरात के गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. 

गुजरात के प्रसिद्ध साहित्यकार और कलाकार साईराम दवे की अगुवाई में 150 कलाकारों ने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को मंच पर जीवंत किया. इसमें उनके बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने और वैश्विक नेता के रूप में उभरने तक के सफर को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया. उनकी क्रांतिकारी योजनाओं, देशहित में उठाए गए कदमों और 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे निर्णायक नेतृत्व को नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से बखूबी प्रदर्शित किया गया.

गुजरात के गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा, 'पीएम मोदी के जीवन पर एक संपूर्ण मल्टीमीडिया और लाइव स्टेज कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को तैयार करने के लिए 150 से अधिक कलाकारों ने विस्तृत शोध के साथ दिन-रात काम किया. साईराम दवे ने गहन शोध के साथ इस कार्यक्रम को तैयार किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी के जीवन की प्रेरणादायी यात्रा को दर्शाता है. यह कार्यक्रम हाउसफुल रहा और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है. मैं खुद और मेरे जैसे नौजवानों के लिए पीएम मोदी को प्रेरणास्रोत मानता हूं. मैं सूरत के नागरिकों की ओर से उनका नतमस्तक वंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं.'

दर्शकों ने भी 'नमोत्सव' की जमकर सराहना की. उन्होंने पीएम मोदी के जीवन की कठिनाइयों और उनकी सेवा भावना को प्रेरणादायी बताया. दर्शक इकबाल कड़ीवाला ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि यह वाकई एक बेहतरीन कार्यक्रम था. इसके जरिए हमें प्रधानमंत्री मोदी के जीवन के बारे में कई ऐसी बातें जानने को मिलीं, जो पहले नहीं पता थीं. मुझे लगता है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए पीएम मोदी की जरूरत है.

दर्शक नीरव शाह ने कहा, 'मैंने इतने भव्य और दिव्य कार्यक्रम को आज तक नहीं देखा है. पीएम मोदी का जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत और समर्पण से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. यह शो शानदार था.' 

दर्शक रेशमा लापसीवाला ने कहा, '17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है, और उससे पहले उनके जीवन से संबंधित एक शो का आयोजन किया गया है, जिसे देखकर हमें काफी अच्छा लगा है. इस शो के माध्यम से उनके बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने का सफर दिखाया गया है.'

दर्शक वृजेश उनडकट ने कहा, 'नमोत्सव' पीएम मोदी के जीवन पर आधारित एक नाटक था. साईराम दवे और साथी कलाकारों ने उनके जीवन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया. यह कार्यक्रम हर भारतीय के लिए प्रेरणादायी है.'

