नागपुर: बैचलर पार्टी में युवक की मौत, संवेदनहीनता दिखाने वाले डॉक्टर मित्र समेत 11 पर FIR

नागपुर के पाटणसावंगी स्थित 'एनजे' (NJ) फार्म हाउस में आयोजित एक बैचलर पार्टी के दौरान 33 वर्षीय आदित्य मोहिते की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में खापा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मृतक के भाई, अधिवक्ता परीक्षित मोहिते की शिकायत पर घटनास्थल पर मौजूद आदित्य के 11 दोस्तों के खिलाफ लापरवाही से मौत का कारण बनने का मामला दर्ज किया है. आरोपियों में पार्टी का आयोजक जोएल उर्फ जुवेल सिंह, पंकज निकस (पेशे से डॉक्टर), अभय धाबरडे, रवि फुकटे, पराग धांडे, प्रज्वल सहारे, रोशन रणदिवे, आकाश बागुल, हटसन मिसाल, रिचर्ड खापेकर और निरंजन चितपल्लीवार शामिल हैं.

घटना के अनुसार, मनीष नगर निवासी और स्टील व्यवसायी आदित्य मोहिते अपने मित्र जोएल की शादी की खुशी में दी गई बैचलर पार्टी में शामिल होने गए थे. परिजनों ने बताया कि आदित्य को शराब या पार्टियों में अधिक रुचि नहीं थी. लेकिन दोस्तों के आग्रह पर वे वहां रुक गए. अगली सुबह करीब 10 बजे परिजनों को सूचना मिली कि आदित्य सोकर नहीं उठ रहे हैं. उन्हें कोराडी रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. दोस्तों के विरोधाभासी बयानों के बाद जब फार्म हाउस के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो चौंकाने वाली संवेदनहीनता सामने आई.

सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखा कि रात में स्विमिंग पूल में रहने के दौरान आदित्य की तबीयत बिगड़ी और वे पूल के पास ही बेहोश होकर गिर पड़े. करीब 15 मिनट तक किसी ने उनकी मदद नहीं की. हद तो तब हो गई जब पार्टी में मौजूद एक डॉक्टर मित्र और अन्य शिक्षित दोस्तों ने उन्हें चिकित्सीय सहायता देने के बजाय किसी पशु की तरह घसीटते हुए कमरे में ले जाकर पटक दिया. अधिवक्ता परीक्षित मोहिते का आरोप है कि यदि समय पर उनके भाई को अस्पताल पहुंचाया जाता, तो उनकी जान बच सकती थी. फिलहाल खापा पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है, वहीं आरोपी दोस्त गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के प्रयास में जुट गए हैं.