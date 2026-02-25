विज्ञापन
27 घंटे बाद नागपुर से उड़ा ब्रिटिश एयरवेज का विमान, एयरपोर्ट पर करनी पड़ी थी इमरजेंसी लैंडिंग

विमान के जीपीएस सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण नागपुर के डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई. विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराने के लिए लोग पायलट की सतर्कता की तारीफ कर रहे हैं.

27 घंटे बाद नागपुर से उड़ा ब्रिटिश एयरवेज का विमान, एयरपोर्ट पर करनी पड़ी थी इमरजेंसी लैंडिंग
  • ब्रिटिश एयरवेज की लंदन से हैदराबाद जा रही फ्लाइट को करनी पड़ी थी नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग
  • विमान के जीपीएस सिस्टम में खराबी के चलते पायलट ने सुरक्षित लैंडिंग के लिए नागपुर एयरपोर्ट को चुना
  • खराब मौसम के कारण हैदराबाद में लैंडिंग संभव नहीं थी, इसलिए पायलट ने विमान को नागपुर की ओर मोड़ा था
नागपुर:

27 घंटे नागपुर एयरपोर्ट पर खड़े रहने के बाद आखिरकार ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान नागपुर से हैदराबाद के लिए रवाना हो गई.लंदन से हैदराबाद जा रही ब्रिटिश एयरवेज की इस फ्लाइट ने मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी,विमान के जीपीएस सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण नागपुर के डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई. विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराने के लिए लोग पायलट की सतर्कता की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त विमान में कुल 169 यात्री सवार थे. 

क्यों लैंड करना पड़ा विमान?

नागपुर एयरपोर्ट के अधिकारियों के अनुसार, ब्रिटिश एयरवेज का बोइंग 787 विमान लंदन से हैदराबाद जा रहा था, तभी पायलट को अचानक तकनीकी खराबी का पता चला. हैदराबाद में खराब मौसम के कारण वहां लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल सकी थी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने विमान को नागपुर की ओर मोड़ दिया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी. नागपुर एटीसी से अनुमति मिलने के बाद विमान को सुरक्षित उतारा गया था.

इमरजेंसी लैंडिंग से टला हादसा 

आपातकालीन लैंडिंग की सूचना मिलते ही प्रशासन ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा था. यह घटना सुबह करीब 5:30 बजे हुई थी. विमान के सुरक्षित उतरते ही यात्रियों ने राहत महसूस की है. सभी 169 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था नागपुर के विभिन्न होटलों में की गई थी.ब्रिटिश एअरवेज के इंजीनियर्स की एक टिम नागपुर दाखिल हुई थी. बाद में जीपीएस सेट करने के बाद इस विमान ने उड़ान भरी. 

नागपुर से प्रवीण मुधोलकर की रिपोर्ट 

पूरी स्टोरी पढ़ें

