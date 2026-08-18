विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार में कई IPS अधिकारियों का तबादला, जिसके राज में छात्रों पर चली AK47, उसे नहीं मिली पोस्टिंग

बिहार सरकार ने बड़े स्तर पर IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं. कई जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
बिहार में कई IPS अधिकारियों का तबादला, जिसके राज में छात्रों पर चली AK47, उसे नहीं मिली पोस्टिंग

बिहार में बड़े स्तर पर IPS अधिकारियों के तबादले हुए हैं. सरकार ने कई जिलों के SP बदल दिए हैं. सिवान के SP पूरन झा को भी हटाया गया है. खास बात यह है कि सिवान में जिनके राज में छात्रों पर AK-47 चली, उन्हें पोस्टिंग तक नहीं मिली है. सरकार ने उन्हें वेटिंग फॉर पोस्टिंग में डाल दिया है.

इन IPS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

सिवान SP को पोस्टिंग तक नहीं मिली

बिहार में सरकार के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन में सिवान में एक पुलिसकर्मा द्वारा AK47 चलाने का मामला सामने आया. इसे लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा. अब सिवान के SP पूरण झा को सरकार ने उनके पद से हटा दिया है. उन्हें किसी और जिले में पोस्टिंग तक नहीं दी गई है.

बिहार पुलिस मुख्यालय ने सिवान में एके-47 फायरिंग मामले पर भी स्थिति स्पष्ट की है. पुलिस के अनुसार, 25 जुलाई को जेपी चौक के पास प्रदर्शनकारियों से घिर जाने पर सिपाही अभिषेक कुमार ने सरकारी संपत्ति और पुलिस बल की सुरक्षा के उद्देश्य से चार राउंड हवा में फायरिंग की थी. पुलिस का दावा है कि इस फायरिंग से भीड़ में शामिल कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ. मुख्यालय ने बताया कि सिपाही अभिषेक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वहीं गोली लगने से घायल तीन युवकों मो. आरिफ, आकाश कुमार और बुलेट कुमार गौड़ के बयान पर सिवान नगर थाना में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है.

सिवान के पुलिस अधीक्षक पूरन झा ने कहा था कि प्रारंभिक जांच में एके-47 की फायरिंग से किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि डीआईयू की टीम उसी दिन सुबह हुई एक हत्या की जांच के सिलसिले में वहां से गुजर रही थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar SP Fake Transfer List, Bihar Speaker Post, Bihar Special, Bihar Transfer List
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com