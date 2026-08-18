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Rishabh Pant: ऋषभ पंत ने लगाया छक्कों का शतक, 94 साल के टेस्ट इतिहास में कारनामा करने वाले पहले भारतीय

Rishabh Pant Hundred Sixes in Test Cricket: ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरी पारी में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 69 गेंदों में 66 रन की पारी खेली.

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Rishabh Pant: ऋषभ पंत ने लगाया छक्कों का शतक, 94 साल के टेस्ट इतिहास में कारनामा करने वाले पहले भारतीय
Rishabh Pant Hundred Sixes in Test Cricket:

Rishabh Pant Hundred Sixes in Test Cricket: आक्रामक विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने की विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय और दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए. पंत ने अपने 51वें मैच में 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया. इस तरह से वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम मैच में 100 छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने 82वें टेस्ट में यह मुकाम हासिल किया था.

पंत से पहले स्टोक्स (138 छक्के), न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम (107 छक्के) और ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट (100 छक्के) ने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने की विशिष्ट उपलब्धि हासिल की थी.

मैच शुरू होने से पहले पंत के नाम पर 97 छक्के दर्ज थे. उन्होंने पहली पारी में क्रिस गेल के 98 छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी की थी.

भारतीय बल्लेबाजों में वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा दोनों 91 छक्कों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं.

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