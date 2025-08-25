शादीशुदा प्रेमिका के मुंह में डाला ज्वलनशील पदार्थ, फिर लगा दी आग, मैसूर में रिश्ते का खौफनाक अंत

मैसूर ज़िले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिक की हत्या मुंह में ज्वलनशील पदार्थ डालकर कर दी. हत्या करने के बाद आरोपी भाग रहा था पर स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. इसके बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तब जाकर उसने सारा सच उगला.

झगड़े के बाद कर दी हत्या

दरअसल मामला मैसूर जिले में सालिगराम तालुक के भेर्या गांव का है. मृतका रक्षिता (20) की शादी केरल के एक दिहाड़ी मजदूर से हुई थी. लेकिन कथित तौर पर बेट्टाडापुरा गांव के एक रिश्तेदार सिद्धाराजू के साथ उसके अवैध संबंध थे. वारदात वाले दिन रक्षिता और सिद्धाराजू एक लॉज में रुके थे, जहां उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ. बताया जा रहा है कि सिद्धाराजू ने उसके मुंह में पहले ज्वलनशील पदार्थ डाला और फिर खदानों में जिलेटिन की छड़ें फोड़ने वाले ट्रिगर से उस पदार्थ को फोड़कर उसकी हत्या कर दी.

आरोपी ने की गुमराह करने की कोशिश

हत्या करने के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की. लेकिन उसे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. आरोपी ने झूठा दावा करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. उसने बताया कि महिला की मौत मोबाइल फोन में विस्फोट के कारण हुई है. हालांकि फिर बाद में उसने पूरा सच पुलिस को बता दिया. पुलिस ने जानकारी दी कि शव की पहचान हो गई और आरोपी सिद्धाराजू को हिरासत में ले लिया है. मामले की जांच जारी है.