मीनाक्षी शेषाद्रि की बेटी हैं बिजनेस की दुनिया की सरताज, एटीट्यूड ऐसा सारे स्टार किड्स भरते पानी, फैंस बोले- वेलकम टू बॉलीवुड

80 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं. लोग उनकी खूबसूरती के साथ-साथ उनकी एक्टिंग के भी कायल थे. मीनाक्षी शेषाद्री को फिल्म हीरो, घायल और दामिनी और घातक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से जाना जाता है. मीनाक्षी शेषाद्री को बॉलीवुड की दामिनी कहा जाता है. मीनाक्षी कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद अचानक फिल्मी पर्दे से गायब हो गईं, लेकिन वह सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव हैं. अब तो उनके बच्चे भी बड़े और कामयाब हो चुके हैं. चलिए जानते हैं उनके बच्चों के बारे में.



मीनाक्षी शेषाद्रि के कितने बच्चे?

मीनाक्षी ने हरीश मैसूर से शादी रचाई थी. इस शादी से उन्हें दो बच्चे बेटी केंद्रा और बेटा जोश मैसूर है. शादी के बाद मीनाक्षी अमेरिका चली गई थी और उनके दोनों बच्चे वहीं पैदा हुए और पढ़ाई भी की. एक्ट्रेस की बेटी बिजनेस की दुनिया में अपना नाम कमा रही हैं. केंद्रा एक फिनटेक कंपनी से जुड़ी हुई हैं और स्टार्टअप कल्चर में अपना करियर तलाश रही हैं. एक्ट्रेस के बेटे जोश की बात करें तो वह कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं. वह टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं और इसी फील्ड में करियर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं.

बॉलीवुड में वापसी को तैयार मीनाक्षी शेषाद्री

मीनाक्षी शेषाद्री ने कई इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्होंने अपने बच्चों को करियर चुनने की आजादी है. एक्ट्रेस के बच्चे अपनी धरती भारत से भी जुड़े हुए हैं. केंद्रा ने भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी डांस भी सीखा है. अब जब पूरे 28 साल बाद मीनाक्षी बॉलीवुड में वापसी करना चाहती हैं तो उनके बच्चे उन्हें खुला सपोर्ट कर रहे हैं. एक्ट्रेस के बच्चों ने अपनी मां से कहा, 'आप अपने लिए जिएं मां'. एक तरफ बच्चे अपना करियर सेट मे करने में लगे हैं तो वहीं एक्ट्रेस बॉलीवुड वापसी की तैयारी कर रही हैं. बता दें, 61 साल की मीनाक्षी शेषाद्री को आखिरी बार 1997 में फिल्म स्वामी विवेकानंद में देखा गया था.