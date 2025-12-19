'मेरे चेहरे और आवाज का दुरुपयोग… सब फर्जी है', डीपफेक वीडियो पर बोलीं राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति

राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने उनके नाम से वायरल हो रहे डीपफेक वीडियो को लेकर कड़ा बयान जारी किया है. उन्होंने साफ कहा कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी, भ्रामक और तकनीक का दुरुपयोग है. मूर्ति ने कहा कि उनकी तस्वीर और आवाज को मिलाकर ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं जो निवेशकों को किसी निवेश योजना में पैसा लगाने के लिए उकसाते हैं.

#WATCH | Delhi: On her deepfake video misused for investment scam, Rajya Sabha MP Sudha Murty says, "...It is all fake. It is all because of AI and the cunning mind behind that. I tell all investors that I will never talk about investment anywhere, anytime. So, you will never see… pic.twitter.com/DtmNyHmaQO — ANI (@ANI) December 19, 2025

उन्होंने कहा, 'यह सब फेक है. यह AI और एक चालाक दिमाग का खेल है. मैं सभी निवेशकों से कहना चाहती हूं कि मैं कभी भी, कहीं भी निवेश के बारे में बात नहीं करती. आप मेरे नाम, चेहरे या आवाज को किसी निवेश स्कीम से जुड़ा देखें, तो समझिए कि वह फेक न्यूज़ है.'

सावधानी बरतने की अपील

उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की और कहा कि किसी भी निवेश से पहले विश्वसनीय बैंक या वित्तीय संस्थान से जानकारी जरूर लें.

मूर्ति ने कहा कि यह मामला उन लोगों से जुड़ा है जो आम लोगों की मेहनत की कमाई को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैला रहे हैं. उन्होंने नागरिकों से ऐसे वीडियो पर भरोसा न करने और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की.



