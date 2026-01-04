विज्ञापन
मुस्तफिजुर रहमान विवाद: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल को लेकर उठाया बड़ा फैसला

Mustafizur Rahman Row: कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीसीसीआई के निर्देश पर आईपीएल 2026 से पहले बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का फैसला लिया है. वहीं अब बांग्लादेश क्रिकेट ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है.

मुस्तफिजुर रहमान विवाद: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल को लेकर उठाया बड़ा फैसला
Mustafizur Rahman: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल को लेकर उठाया बड़ा फैसला

Bangladesh Cricket Board Revoke Mustafizur Rahman NOC For IPL: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्देश के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए चुनी गई अपनी टीम से रिलीज कर दिया है. केकेआर ने आईपीएल 2026 के लिए हुई खिलाड़ियों की नीलामी में रहमान को 9.2 करोड़ में खरीदा था. यह फैसला दिसंबर में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसात्मक घटनाओं के बाद लिया गया. बांग्लादेश में हुई हिंसा में हिंदुओं की मौत के बाद भारत में सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर टीम से बाहर करने का कैंपेन चलाया था. वहीं अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है. 

मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करने के बीसीसीआई के फैसले के बाद, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को एक बैठक बुलाई थी. बीसीबी अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों की बैठक के दौरान फैसला लिया गया कि बोर्ड मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलने के लिए दी गई एनओसी को तत्काल प्रभाव से रद्द करेगा. इसका मतलब यह है कि अगर केकेआर अपना फैसला बदलता है, तो भी बीसीबी सुरक्षा कारणों से मुस्तफिजुर को आईपीएल खेलने की अनुमति नहीं देगा.

इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है कि वह अगले महीने से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की यात्रा नहीं करेगा. बांग्लादेश अपने तमाम मैच श्रीलंका में खेलना चाहता है. रिपोर्ट्स की मानें तो बीसीबी ने शुरू में सुरक्षा स्थिति के बारे में जानने के लिए आईसीसी और बीसीसीआई को पत्र भेजने का फैसला किया था, लेकिन बोर्ड बैठक के बाद अधिकारियों ने अपना मन बदल दिया.

सूत्रों ने एनडीटीवी से पुष्टि की कि दोनों देशों के बीच मौजूदा संघर्ष के बीच, बीसीबी टी20 विश्व कप से बाहर नहीं हो रही है, लेकिन सुरक्षा चिंताओं के कारण अब अपने खिलाड़ियों को भारत नहीं भेजना चाहता है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) को उसके खेल मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि वह देश के टी20 विश्व कप के लीग मुकाबलों को भारत से श्रीलंका में स्थानांतरित करने की मांग करे क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देशों पर मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद 'खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं' हैं.

शानिवार देर रात बीसीबी ने इस मामले को लेकर आपाक बैठक की थी. बीसीबी अध्यक्ष और बांग्लादेश के पूर्व कप्तान अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने इस घटनाक्रम के बाद हुई आपात बोर्ड बैठक के बाद कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

हालांकि सरकारी सलाहकार आसिफ नजरूल ने कहा कि उन्होंने बोर्ड को जय शाह की अगुवाई वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से बांग्लादेश के चार लीग मैच - तीन कोलकाता में और एक मुंबई में - श्रीलंका में स्थानांतरित करने के लिए कहने का निर्देश दिया है.

नजरूल ने अपने फेसबुक पेज पर बंगाली में लिखा,"खेल मंत्रालय के प्रभारी सलाहकार के तौर पर मैंने क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड को पूरे मामले को लिखित में देने और आईसीसी को समझाने का निर्देश दिया है." उन्होंने लिखा,"बोर्ड को यह साफ करना होगा कि अगर कोई बांग्लादेशी क्रिकेटर अनुबंध में होने के बावजूद भारत में नहीं खेल सकता तो बांग्लादेश की राष्ट्रीय टीम विश्व कप खेलने के लिए भारत जाने में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती."

बांग्लादेश के लीग मैच वेस्टइंडीज (सात फरवरी), इटली (नौ फरवरी) और इंग्लैंड (14 फरवरी) के खिलाफ कोलकाता में और नेपाल (17 फरवरी) के खिलाफ मुंबई में है. हालांकि बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा कि टूर्नामेंट शुरू होने में सिर्फ एक महीना बचा है और ऐसे में यह बदलाव लगभग नामुमकिन है.

