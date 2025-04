मुर्शिदाबाद क्यों जला? 3 की मौत, 150 से अधिक गिरफ्तार, CAPF तैनात होगी; ममता और BJP ने जानिए क्या कहा

पूर्व रेलवे के न्यू फरक्का-अजीमगंज रेल मार्ग पर शुक्रवार को धुलियानगंगा और निमतिता स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवाएं लगभग छह घंटे तक बाधित रहीं. मुर्शिदाबाद के कई हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है तथा स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं. पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार ने हिंसा में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी. उन्होंने कहा, ‘‘यह अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है. अफवाहों को फैलाना बंद करना होगा. हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि वे कानून को अपने हाथ में न लें. हम उन्हें आश्वासन देते हैं कि पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी और आम लोगों की जान-माल की रक्षा करेगी.''

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांत रहने और उकसावे में न आने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘सभी धर्मों के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि कृपया शांत रहें, संयमित रहें. धर्म के नाम पर किसी भी अधार्मिक गतिविधि में शामिल न हों. हर इंसान की जान कीमती है; राजनीति के लिए दंगे न भड़काएं. जो लोग दंगे भड़का रहे हैं, वे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं. हम किसी भी हिंसक गतिविधि का समर्थन नहीं करते. कुछ दल राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं. उनके बहकावे में न आएं मुझे लगता है कि धर्म का मतलब मानवता, सद्भावना, सभ्यता और सद्भाव है. मैं सभी से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करती हूं.”

#WATCH | Kolkata: West Bengal LoP and BJP leader Suvendu Adhikari says, "One has to go to court to celebrate Hindu festivals here. Today also a lot of violence happened... The situation is out of police control. 35 policemen have been injured so far... Mamata Banerjee is doing… pic.twitter.com/sHpFD9N8eu