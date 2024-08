महिला डॉक्टर की हत्या: न्याय की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल में हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरीं

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ हुए भयावह बलात्कार और हत्या के विरोध में कोलकाता की सड़कों पर कई महिलाएं एकत्रित हुईं, जानकारी के मुताबिक, बुधवार आधी रात को हजारों की संख्या में महिलाएं कोलकाता के एक अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में एकत्रित हुईं.कोलकाता के कई स्थानों सहित छोटे शहरों और बड़े शहरों के प्रमुख इलाकों में विरोध प्रदर्शन रात 11:55 बजे शुरू हुआ. इस दौरान पूरे राज्य में हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरीं. प्रदर्शनकारी ‘‘हमें न्याय चाहिए'' के नारे लगा रहे थे.

#WATCH | West Bengal: Protest held against RG Kar Medical College and Hospital rape-murder incident, in College Square area of Kolkata. pic.twitter.com/xCrFcwE4s4