जनता ने विकास के लिए हमें किया वोट, ठाकरे बंधु को भी मिल गया जवाब... NDTV से बोले एकनाथ शिंदे

एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबईकरों ने इस बार चुनाव में विकास के एजेंडा को चुना है. एंटी डेवलपमेंट और इमोशनल मुद्दे को नकार दिया है. लोगों ने विकास के नाम पर वोट दिया है.

मुंबई:

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है. मुंबई का तो क्या ही कहना. बीजेपी गठबंधन ने मुंबई बीएमसी चुनाव में बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल कर सभी को चौंका दिया है. एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी इस गठबंधन का हिस्सा है. गठबंधन की जीत से एकनाथ शिंदे बहुत ही उत्साहित हैं. उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जनता ने विकास के लिए हमें वोट किया है. इसके साथ ही ठाकरे बंधुओं को भी जवाब मिल गया है.संजय राउत के नतीजों को फर्जी बताने वाले बयान पर शिंदे हंस पड़े. उन्होंने कहा कि वे हमेशा चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं. नतीजों पर सवाल उठाना जनता का अपमान है.

मुंबई ने विकास के एजेंडा को चुना

मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को धन्यवाद देते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने शिवसेना-बीजेपी गठबंधन को बहुत भारी जीत हासिल करवाई है. मुंबई में हमारे गठबंधन को क्लियर मेजोरिटी मिल रही है. सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए शिंदे ने कहा कि मुंबईकरों ने इस बार चुनाव में विकास के एजेंडा को चुना है. एकनाथ शिंदे ने कहा कि एंटी डेवलपमेंट और इमोशनल मुद्दे को मुंबई के लोगों ने नकार दिया है. लोगों ने विकास के नाम पर वोट दिया है.

लोगों को भरोसा है कि बीजेपी गठबंधन विकास करेगा

एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने सीएम रहते अब देवेंद्र फडणवीस ने सीएम रहते साढ़े तीन सालों में मुंबई के लिए जो काम किए हैं चाहे रोड या सीवेट ट्रीटमेंट प्लांट या फिर मेट्रो हो, जिन कामों की भी शुरुआत की गई है, इससे लोगों को भरोसा है कि ये गठबंधन विकास करेगा.

मुंबई में किसका मेयर होगा, शिंदे का जवाब

मुंबई में क्या बीजेपी का मेयर होगा? इस सवाल के जवाब में एकनाथ शिंदे ने कहा कि अभी समय बाकी है. वहीं हमारे यहां सत्ता या कुर्सी को कोई होड़ नहीं है. हम इतना ही चाहते हैं कि मुंबई का महापौर महायुति का हो. मुंबई के लोगों के जीवन में कौन से बदलाव लाने हैं, हमको यही करना है. पीएम मोदी ने मुंबई के बारे में हमेशा अच्छा सोचा है. मुंबई को हम ग्लोबल,नेशनल हब बनाएंगे. शिंदे ने कहा कि मुंबई को हम इंटरनेशनल शहर बनाना चाहते हैं. मुंबई के लोगों की परेशानी दूर करना हमारी प्रायोरिटी होगी. 

मुंबई में बीजेपी ने जीते 91 वार्ड

बता दें कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने 91 वार्ड पर जीत हासिल की है. वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 32 वार्ड पर जीत हासिल की है. इस शानदार प्रदर्शन से गठबंधन बहुत खुश है. बीजेपी ने ज्यादा वार्ड जीते हैं तो इससे एक बात तो साफ है कि मेयर भी बीजेपी का ही होगा. मतलब साफ है कि 45 साल बाद बीजेपी ने मुंबई में परचम लहराया है.

