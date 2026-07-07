विज्ञापन
विशेष लिंक
16 minutes ago

महाराष्ट्र में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है. लोनावाला में बारिश ने 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. यहां पर 900 मिमी बारिश दर्ज की गई है. पुणे में 3 दिन की मूसलाधार बारिश से 22 जगहों पर भूस्खलन हुआ है. वहीं ताम्हिनी घाट में मलबे में 3 घर दब गए हैं. राज्यभर में सोमवार को हुई भारी बारिश की वजह से हुई अलग-अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई. हादसों में लगभग 100 घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है. बाढ़ जैसी स्थिति की वजह से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं. पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने पर जोर रहेगा. उद्धव ठाकरे ने आज शाम 7 बजे मातोश्री मेंविधायकों की अहम बैठक बुलाई है. 

ये भी पढ़ें-आंधी-तूफान और बारिश... दिल्ली-यूपी में 4 दिन IMD अलर्ट, उत्तराखंड, हिमाचल से राजस्थान तक भारी बरसात

ये भी पढ़ें- 500 रुपये के एक-दो नोट से हुई थी राम मंदिर चढ़ावा चोरी की शुरुआत, जानें कैसे करोड़ों तक पहुंच गई बात

LIVE UPDATES...
 

Jul 07, 2026 10:52 (IST)
Link Copied
Share

जयपुर: सड़क किनारे खड़े परिवार को ट्रेलर ने कुचला, 3 बच्चों की मौत

जयपुर में एक दंपत्ति और उनके तीन बच्चे सड़क किनारे खड़े गाड़ी का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान ट्रेलर ने उन्हें कुचल दिया. इस हादसे में तीनों बच्चों की मौत हो गई है और उनके माता-पिता गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल में भर्ती हैं.

Jul 07, 2026 10:38 (IST)
Link Copied
Share

Pune Rain Live: पिंपरी-चिंचवड़ में भारी बारिश और तेज हवाओं से मोबाइल टावर गिरा

पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ में भारी बारिश और तेज हवाओं से मोबाइल टावर गिर गया. इस वजह से इंटरनेट और  नेटवर्क सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं, जिससे हजारों नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Jul 07, 2026 10:37 (IST)
Link Copied
Share

Rain Live: पुणे में भारी बारिश का असर हवाई सेवाओं पर भी

पुणे शहर में हो रही भारी बारिश का सीधा असर अब विमान सेवाओं पर भी पड़ने लगा है. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कल कई उड़ानों में देरी हुई, जबकि कई विमानों को दूसरे हवाई अड्डों की तरफ मोड़ना पड़ा. खराब मौसम के चलते चेन्नई-पुणे और चेन्नई-कोलकाता की दो उड़ानों की दूसरे एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई है. वहीं, पुणे आने वाली करीब 7 उड़ानों को लैंडिंग के लिए दो-दो घंटे तक का इंतजार करना पड़ा है.

Jul 07, 2026 10:07 (IST)
Link Copied
Share

PM Modi Jakarta Visit: भारत खास EVM बनाने में करेगा इंडोनेशिया की मदद- सूत्र

 भारत इंडोनेशिया के लिए खास EVM बनाने में मदद करेगा. वहीं उसने भारत की 'अस्त्र' मिसाइलें खरीदने का भी फैसला किया है.

Jul 07, 2026 10:05 (IST)
Link Copied
Share

पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच आज होगी द्विपक्षीय बैठक

पीएम मोदी जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. आज दोनों देशों के बीच कई एमओयू और द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.

Jul 07, 2026 10:01 (IST)
Link Copied
Share

Rain Live: नासिक की वशिष्ठी नदी में बाढ़ जैसे हालात

नासिक की त्र्यंबकेश्वर और गिरणारे गांव को जोड़ने वाली वशिष्ठी नदी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पानी किनारों को तोड़कर बाहर बहने लगा है. कल रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी के जलस्तर में यह भारी वृद्धि देखने को मिली है.

Jul 07, 2026 09:59 (IST)
Link Copied
Share

Rain Live: मुंबई के पवई इलाके में सड़क पर दिखा मगरमच्छ

मुंबई के पवई इलाके में सड़क पर मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी. वन विभाग और रेस्क्यू टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया. मगरमच्छ की मेडिकल जांच के बाद उसे उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा.

Jul 07, 2026 09:56 (IST)
Link Copied
Share

Rain Live: पुणे के लोनावाला में बारिश ने तोड़ा 16 साल का रिकॉर्ड

महाराष्ट्र में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है. पुणे के लोनावाला में बारिश ने 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. यहां पर 900 मिमी बारिश दर्ज की गई है.

Jul 07, 2026 09:55 (IST)
Link Copied
Share

Tamilnadu News: तिरुचिरापल्ली प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के अरियामंगलम क्षेत्र के गणपति नगर स्थित एक प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई. 

Jul 07, 2026 09:53 (IST)
Link Copied
Share

यूपी के अंबेडकरनगर में एक लाख का इनामी बदमाश ढेर

यूपी एसटीएफ ने अंबेडकरनगर में एक लाख के इनामी बदमाश आसिम अली उर्फ विक्की को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है. उसके खिलाफ विभिन्न जनपदों में 2 दर्जन से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज थे.

Jul 07, 2026 09:51 (IST)
Link Copied
Share

Shivsena Crisis Live: उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई विधायकों की अहम बैठक

सांसदों की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने आज फिर विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. बैठक आज शाम 7 बजे उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में होगी.सचिन अहीर के पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद इस बैठक को बुलाया गया है. विधायकों की टूट की अटकलों के बीच इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Ayodhya Ram Mandir, Ram Mandir Donation Theft, Mumbai Rain, PM Modi Indonesia Visit
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com