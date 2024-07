सावधान! मुंबई में आज भी जमकर बरसेंगे बदरा, रेड अलर्ट के बीच स्कूल-कॉलेज बंद

मुंबई में मूसलाधार बारिश (Mumbai Rain) से बुरा हाल. पिछले कई दिनों तक लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा मुंबई शहर पानी-पानी हो गया है. आसपास के इलाकों में भी बुरा हाल है. महानगर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं. मुंबई से सटे पुणे में भी हालात बहुत ही खराब हैं. सड़कों के साथ ही घरों में भी पानी भर गया है. हालात इतने खराब हैं कि मुंबई और पुणे समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है.मुंबई और उसके उपनगरों में अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 60-70 किमी प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं भी चल सकती हैं.

आईएमडी ने शुक्रवार सुबह 8.30 बजे तक मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए ठाणे में आज स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया गया है. ठाणे नगर निगम और आईएमडी ने 26 जुलाई तक मुंबई, पालघर, ठाणे और सिंधुदुर्ग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

Maharashtra | Schools and colleges in Raigad to remain closed tomorrow, 26th July in the wake of heavy rainfall alert: Raigad administration pic.twitter.com/lMSDTjk6GO