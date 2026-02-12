दामाद के साथ घर छोड़कर भागने वाली सास अब बहनोई संग हुई फरार, अलीगढ़ से शुरू हुई कहानी कुछ यूं पहुंची सीतामढ़ी

इसे समय के साथ बदलता प्यार कहें या प्यार के नाम पर सिर चढ़ता फितूर... दरअसल, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10 महीने पहले अपने दामाद के साथ रहने के लिए घर छोड़ने वाली सास एक बार फिर चर्चाओं में है. लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि दामाद की जगह महिला का दिल अपने ही बहनोई पर आया है. बहनोई के साथ फरार होने से पहले महिला ने फुलप्रूफ प्लानिंग भी की है. बताया जा रहा है कि आरोपी महिला बहनोई के साथ भागने से पहले अपने साथ करीब दो लाख रुपये और जेवरात लेकर निकली है. मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है.पुलिस ने आरोपी महिला की पहचान सपना के रूप में की है.

अप्रैल 2025 में दामाद के साथ रहने चली गई थी

पुलिस के अनुसार सपना पिछले साल अप्रैल में अपने दामाद के साथ ही फरार हो गई थी. सपना दामाद के साथ रहने के लिए अपना घर तक छोड़कर चली गई थी. उस दौरान सपना अपने दामाद राहुल के साथ रहने के लिए बिहार के सीतामढ़ी चली गई थी. दोनों बीते करीब साल भर से साथ ही थे. अब राहुल का आरोप है कि सपना उसे छोड़कर 6 फरवरी को गंगीरी निवासी अपने बहनोई के साथ फरार हो गई है. राहुल ने इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है. उसने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सपना अपने साथ करीब दो लाख रुपये और जेवरात लेकर भागी है. हालांकि, राहुल की शिकायत के बाद अभी तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है. उधर, खबर ये भी आ रही है कि सपना के पहले पति ने भी हाल ही में दूसरी शादी कर ली है.

आपको बता दें कि पिछले साल यूपी का अलीगढ़ एकाएक उस समय सुर्खियों में आ गया था जब जिस लड़के से बेटी की शादी तय की गई थी उसके साथ खुद लड़की की मां भाग गई. और बेटी देखती रह गई थी. अलीगढ़ जिले के मडराक थाना इलाके का यह मामला पूरे देश में सबकी जुबान पर है. हो भी क्यों न, इस घटना ने सामाजिक ताने-बाने को पूरी तरह से हिलाकर जो रख दिया था. सास सपना और दामाद राहुल उस समय एक दूसरे के साथ जीने-मरने की कसम खा चुके थे. पति और बच्चों का समझाना और दो दिनों तक कराई गई काउंसलिंग सब बेकार हो गई थी. सपना का कहना था कि वह अब राहुल की हो चुकी है. घर वापस नहीं लौटेगी. दोनों अब कोर्ट मैरिज करेंगे.

