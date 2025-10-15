अवैध संबध और ब्लैकमेलिंग...यूपी में सास-बहू ने मिलकर कर दी दामाद की हत्या

बागपत से एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया. यहां एक सास और बहू ने मिलकर अपने ही दामाद को मौत के घाट उतरा दिया. पुलिस ने सोनू हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा किया है. अवैध संबंध, प्रॉपर्टी विवाद और ब्लैकमेल की वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया. इतना ही नहीं पहले सास और पत्नी ने सोनू को नींद की गोली देकर सुला दिया और फिर रस्सी से गला घोंट दिया. उसके बाद आत्महत्या का रूप देने के लिए दोनों ने सोनू के शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया था.

बता दें कि ये बागपत के बिनौली थाना क्षेत्र के जीवना गालियान गांव का मामला है. जहां सोनू सैनी की मौत को पहले आत्महत्या बताकर उनका अंतिम संस्कार तक कर दिया, लेकिन मृतक के भाई को शक हुआ तो उसने हत्या की तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की. पूरे मामले की जांच हुई तो सच रोंगटे खड़े देने वाला था. सोनू की सास सरोज के साथ अवैध संबंध थे. सोनू ने सास के अश्लील वीडियो बना लिए और उसे ब्लैकमेल करने लगा. ब्लैकमेल से परेशान होकर सास ने अपनी बेटी से सारी बात बताई और फिर दोनों ने मिलकर सोनू को मौत के घाट उतार दिया. इतना ही नहीं पहले नींद की गोलियां दीं, फिर गला दबाकर हत्या और फंदे पर लटका कर पूरी कहानी को आत्महत्या का रूप दे दिया.

बागपत एएसपी प्रवीण सिंह चौहान ने बताया कि मृतक के भाई ने पुलिस को तहरीर दी थी कि सोनू की हत्या कर दी गई और आत्महत्या का रूप देकर उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया. पुलिस ने मृतक की सास और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. मृतक की सास उसके ही घर पर रह रही थी और सास के मृतक दामाद के साथ भी अवैध संबंध हो गए थे. दामाद में अपनी सास को बिजनौर के 110 गंज का प्लॉट भी दिया था. मृतक उसी प्लॉट को बेचने का दबाव बना रहा था, सोनू ने सास के साथ अवैध संबंध बनाने का भी वीडियो बनाया था और वीडियो वायरल करने को भी धमकी दे रहा था. सास और पत्नी ने नीद की गोली देकर ओर उसके बाद रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी.