सास ने ऐसा क्या कहा कि दामाद पर हो गया खून सवार, पत्थर पटककर कर दी हत्या

- उत्तर प्रदेश के ललितपुर में शराब पीकर नशे में धुत दामाद ने अपनी सास पर छत से पत्थर पटककर हत्या की है
- सास मुन्नी देवी अपने दामाद को बुरी आदतें छोड़ने के लिए समझाने आई थीं, जिससे दामाद नाराज होकर हत्यारा बन गया
- मृतक के परिजन उसे अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, घटना की सूचना पुलिस को दी गई
उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक दामाद पर अपनी ही सास की हत्या करने का आरोप लगा है. सास उसे बुरी आदतें छोड़ने के लिए समझाने पहुंची थी. बस इसी बात से दामाद नाराज हो गया और सास की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि दामाद ने छत से एक बड़ा पत्थर सास पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी दामाद फरार हो गया है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है.
ये मामला ललितपुर के करीम नगर का है. शराब के नशे में धुत दामाद ने छत पर चढ़कर अपनी ही सास मुन्नी देवी पर एक बड़ा पत्थर पटक दिया. इससे बेसुध होकर वह जमीन पर गिर गई. खून से लथपथ हालत में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
समझाने पर नाराज हो गया दामाद
मुन्नी देवी की बेटी रश्मि ने बताया कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था और उसे प्रताड़ित करता था. इससे तंग आकर उसने अपनी मां को पति को समझाने के लिए बुलाया था. रश्मि ने बताया कि उसकी मां ने समझाता लेकिन वह नहीं समझा. इसके बाद उसके पति ने छत पर चढ़कर मां पर पत्थर पटक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई.
पुलिस का क्या है कहना?
इस पूरे मामले पर एसीपी कालू सिंह का कहना है कि मुन्नी देवी के बेटे नीरज राजपूत की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. नीरज ने शिकायत में बताया कि उसका जीजा बहन के साथ मारपीट कर रहा था. मां समझाने गई तो जीजा ने मां पर पत्थर पटक दिया.
इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है.
