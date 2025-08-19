विज्ञापन
विशेष लिंक

भारत में इस देश से आता है सबसे ज्यादा सोना, पिछले साल इतने किलो हुआ जब्त- ये रही पूरी जानकारी

Gold Import In India: लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले 10 सालों में सोने के आयात और तस्करी किए गए सोने की जब्ती का पूरा ब्योरा दिया.

Read Time: 3 mins
Share
भारत में इस देश से आता है सबसे ज्यादा सोना, पिछले साल इतने किलो हुआ जब्त- ये रही पूरी जानकारी
सोने को लेकर सरकार ने दी पूरी जानकारी
  • वित्त वर्ष 2024-25 में एजेंसियों ने कुल 3,005 मामलों में लगभग 2,600 किलोग्राम सोना जब्त किया
  • साल 2023-24 में तस्करी के 6,599 मामलों में लगभग 4,972 किलोग्राम सोना जब्त किया गया था
  • सोने का आयात 2024 में 58 अरब अमेरिकी डॉलर रहा जो 2023 के 42.58 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Gold Import In India: जिन चीजों की दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी होती है, उनमें सोना भी शामिल है. भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में सोने की भारी मातरा में तस्करी होती है. इसे पकड़ने के लिए एजेंसियां लगातार काम करती हैं और हर साल करोड़ों रुपये का सोना जब्त किया जाता है. इसे लेकर सरकार की तरफ से संसद में जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि पिछले एक साल में कुल कितना सोना जब्त किया गया है. साथ ही ये भी बताया गया है कि सबसे ज्यादा सोना भारत किस देश से आता है. 

एक साल में जब्त हुआ इतना सोना

सरकार की तरफ से संसद में बताया गया है कि एजेंसियों ने 2024-25 में कुल 3,005 मामलों में सोना जब्त किया था, हालांकि ये जब्त किए गए सोने की मात्रा इससे पहले के साल की तुलना में आधी से भी ज्यादा घट गई है. साल 2023-24 में तस्करी के 6,599 मामलों में लगभग 4,972 किलोग्राम सोने की जब्ती की गई, जो अब तक की सबसे ज्यादा जब्ती थी. वहीं इस साल यानी 2024-25 में ये 2,600 किलोग्राम रह गई है. 

टोल प्लाजा पर सेना के किन जवानों को मिलती है छूट? जानें कब कर सकते हैं मुफ्त सफर

लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले 10 सालों में सोने के आयात और तस्करी किए गए सोने की जब्ती का पूरा ब्योरा दिया. जिसमें उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023 में, 4,343 किलोग्राम सोना जब्त किया गया, जबकि वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2021 में यह जब्ती क्रमशः 2,172 किलोग्राम और 1,944 किलोग्राम रही.

कितना रहा सोने का आयात?

कीमत के लिहाज से देखें तो सोने का आयात 2024 में 58 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2023 के 42.58 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है. 2022 में इस कीमती पीली धातु का आयात 36.59 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा, जबकि 2021 में यह 55.78 अरब अमेरिकी डॉलर था.

साल 2024 में सबसे ज्यादा सोने का आयात स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से हुआ. कीमत की बात करें तो स्विट्जरलैंड से सोने का आयात 21.49 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा, जबकि यूएई से 12.93 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात हुआ.

इसी तरह पिछले साल दक्षिण अफ्रीका और पेरू से भी सोने का आयात हुआ, जो क्रमशः 5.21 अरब अमेरिकी डॉलर और 4.37 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा.  भारत में सोने का बाजार लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में इसका आयात और ज्यादा बढ़ सकता है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gold Import In India, Gold Seizure, Gold Seizure India, Gold Import Data
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com