बिहार-झारखंड तक पहुंचा मॉनसून, दिल्ली, यूपी, हरियाणा तक कब आएगा? मौसम विभाग ने बता दिया अपडेट

Monsoon Update: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है. इस हफ्ते की शुरुआत भले ही हल्की बारिश से हुई हो, लेकिन अब फिर से तेज धूप की वजह से गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है. ऐसे में लोग मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर अपडेट दिया है. आईएमडी का कहना है कि अगले 4-5 दिनों में मॉनसून पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक पहुंच सकता है. ऐसे में गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिल सकती है.

कहां तक पहुंचा मॉनसून?

मौसम विभाग के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि मॉनसून कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पूरे पूर्वोत्तर भारत में पहुंच चुका है. हमें उम्मीद है कि मॉनसून पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, जैसे बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी पहुंच सकता है.

दिल्ली में कब आएगी मॉनसून की बारिश?

उन्होंने बताया कि अगले 4-5 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना है. लगातार बारिश की वजह से तापमान अभी सामान्य से कम है और हालांकि इसके थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन पंजाब, दिल्ली या राजस्थान में लू की आशंका नहीं है. हालांकि, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों और मध्य प्रदेश के आस-पास के इलाकों में लू जैसे हालात बन सकते हैं.

मौसम सैटेलाइट से ली गई तस्वीर

Photo Credit: IMD

मॉनसून की रफ्तार हो रही धीमी

मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत का दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की रफ्तार कम होती दिख रही है. सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि मध्य और पश्चिमी भारत के ऊपर बड़े इलाके बादल नहीं हैं. वहीं देश में बारिश की कमी बढ़कर 40% हो गई है.

17 जून को सुबह ली गई INSAT-3DS सैटेलाइट तस्वीर एक चिंताजनक स्थिति दिखाती है. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों के बड़े हिस्से लगभग बिना बादलों के दिख रहे हैं, जो देश के मुख्य बारिश पर निर्भर कृषि क्षेत्र में मॉनसून की गतिविधि के काफी कमजोर होने का संकेत है.

कहां कितनी हुई बारिश?

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कई राज्यों में हो रही कम बारिश

रुके हुए मॉनसून के कारण बारिश में भारी कमी आई है. 4 जून से 17 जून की अवधि के लिए IMD के राज्य-वार बारिश के नक्शे से पता चलता है कि भारत में सामान्य 65.9 मिमी के मुकाबले केवल 39.7 मिमी बारिश हुई है, जिससे देश में 40% की कमी रह गई है. कई बड़े राज्यों में बारिश की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. महाराष्ट्र में 79%, गुजरात में 98%, झारखंड में 66%, छत्तीसगढ़ में 65% और मेघालय में 85% की भारी कमी दर्ज की गई है. कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार और असम में भी कम बारिश हो रही है.