केक काटा, फल खाए... असम में हाथी के बच्चे 'मोमो' का बर्थडे सेलिब्रेशन देख हो जाएंगे गदगद!

असम से जुड़ा एक बेहद प्यारा और भावुक कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल क्लिप में नन्ही हथिनी ‘प्रियंशी', जिसे प्यार से ‘मोमो' कहा जाता है, अपना पहला जन्मदिन मनाती नजर आ रही है. खास बात यह है कि उसका जन्मदिन किसी और ने नहीं, बल्कि उसके केयरटेकर और हाथी प्रेमी बिपिन कश्यप ने पूरे प्रेम और अपनत्व के साथ मनाया.

फल, केक और खास तोहफों से सजा ‘हाथी स्पेशल' जश्न

वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रियंशी के लिए खास नीले रंग का केक तैयार किया गया है, जिसे चारों तरफ से फलों और अनाज से सजाया गया है. इस ‘हाथी स्पेशल' मेन्यू में केले, सेब, अंगूर, सब्जियां और अन्य पौष्टिक आहार शामिल हैं, जो नन्ही हथिनी की जरूरतों को ध्यान में रखकर चुने गए.

गमछा पहनकर दिखी प्रियंशी, मासूम हरकतों ने जीता दिल

जन्मदिन के मौके पर प्रियंशी को पारंपरिक असमिया गमछा भी पहनाया गया, जिससे यह जश्न असम की संस्कृति से भी जुड़ गया. वीडियो में प्रियंशी की चंचलता, कौतूहल और मासूम हरकतें लोगों को खूब भा रही हैं.

सोशल मीडिया पर मिल रही जमकर तारीफ

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, यूजर्स ने केयरटेकर बिपिन कश्यप की संवेदनशीलता और जानवरों के प्रति प्रेम की जमकर सराहना शुरू कर दी. कई लोग इसे इंसान और जानवर के बीच खूबसूरत रिश्ते की मिसाल बता रहे हैं.

