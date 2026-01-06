JNU में मोदी-शाह के खिलाफ नारे को लेकर FIR दर्ज, रिजिजू बोले- ऐसे बीमार लोगों से मुक्त होगा भारत

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की गई आपत्तिजनक नारेबाजी पर सियासत गरमा गई है. कई केंद्रीय मंत्रियों सहित अन्य नेताओं ने भी इस नारेबाजी की आलोचना की है. दूसरी ओर JNU प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस से प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की अपील की है. JNU प्रशासन ने वसंत कुंज (उत्तर) के थाना प्रभारी को लिखे एक पत्र में FIR दर्ज कर मामले की जांच करने की मांग की. JNU प्रशासन की ओर से मिली शिकायत के बाद वंसत कुंज (उत्तर) थाने में मामले में FIR दर्ज कर ली गई है. अब इस मामले में वंसतकुंज थाने की पुलिस आगे की जांच करेगी.

JNU में सोमवार रात कुछ छात्रों ने PM मोदी और अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगाए. नारेबाजी का 35 सेकेंड का वीडियो अब वायरल हो रहा है. वीडियो में छात्र 'मोदी-शाह की कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पर' नारे लगाते दिख रहे हैं.

किरेन रिजिजू बोले- भारत ऐसे बीमार लोगों से मुक्त होगा



केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिरिजू ने कहा कि भारत ऐसे बीमार लोगों से मुक्त होगा. किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर नारेबाजी का वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- "मोदी-शाह की क्रब खुदेगी. एक सुरक्षित और स्वतंत्र भारत में ये लोग प्रधानमंत्री को गाली देते रहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता की मांग करते हैं. भारत ऐसे बीमार मानसिकता वाले लोगों से मुक्त होगा!"

किरेन रिजिजू ने आगे लिखा कि ऐसे देश में रहते हैं जहां प्रधानमंत्री को खुलेआम गाली दी जाती है. फिर भी ये मानसिक रूप से बीमार लोग को आजादी चाहिए?

Modi-Shah Ki Kabar Khudegi ??



In a safe and free India, these people keep abusing Prime Minister but seek freedom. INDIA will be free from such sick people !



ऐसे देश में रहते है जहाँ प्रधानमंत्री को खुलेआम गाली दी जाती है... फिर भी ये मानसिक रूप से बीमार लोग को आजादी चाहिए?

गिरिराज सिंह बोले- विपक्ष ने जेएनयू को बना दिया देश तोड़ने वाला अड्डा

दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने JNU में PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए कथित विवादास्पद नारों को लेकर मंगलवार को विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर को “देश तोड़ने वालों का अड्डा” बना दिया है. उन्होंने कहा कि 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत से इनकार किए जाने के बाद परिसर में ये नारे लगाए गए.

इस घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, “वे कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की कब्र खोद देंगे. मैं कहना चाहता हूं कि मोदी और शाह देश के दुश्मनों की कब्र खोदेंगे.”

जेएनयू प्रशासन ने पुलिस को दी शिकायत

दूसरी ओर इस मामले में जेएनयू प्रशासन ने संज्ञान लिया है. विश्वविद्यालय ने पुलिस से सोमवार रात एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का भी आग्रह किया है.

JNU प्रशासन ने वसंत कुंज (उत्तर) के थाना प्रभारी को लिखे एक पत्र में कहा कि जेएनयूएसयू से जुड़े छात्रों द्वारा रात करीब 10 बजे ‘‘गुरिल्ला ढाबे के साथ प्रतिरोध की रात'' नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था.

रजिस्ट्रार बोले- असहमति और अपमानजनक टिप्पणी का अंतर समझना होगा

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी बयान में कहा गया है, ‘‘ऐसा कृत्य संवैधानिक संस्थाओं और सभ्य एवं लोकतांत्रिक संवाद के स्थापित मानदंडों के प्रति जानबूझकर अनादर दर्शाता है. सभी हितधारकों को असहमति, अपमानजनक टिप्पणी और घृणास्पद भाषण के बीच स्पष्ट अंतर को समझना चाहिए.''

विवि प्रशासन ने शांति-सद्भाव बनाए रखने की अपील की

विश्वविद्यालय ने दिल्ली पुलिस को लिखे अपने पत्र में कहा है कि कुछ छात्रों ने ‘‘अत्यंत आपत्तिजनक और भड़काऊ'' नारे लगाए और उन्होंने सीधे तौर पर उच्चतम न्यायालय की अवमानना की. विश्वविद्यालय ने सभी हितधारकों से किसी भी प्रकार की ‘‘अनावश्यक गतिविधियों'' में शामिल होने से बचने और परिसर में शांति और सद्भाव बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह किया, अन्यथा नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

जेएनयू में पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर की गई आपत्तिजनक नारेबाजी से जुड़ा एक कथित वीडियो भी वायरल है. विश्वविद्यालय ने वर्तमान जेएनयूएसयू अध्यक्ष अदिति मिश्रा समेत कई छात्रों के नाम लेते हुए कहा है कि कार्यक्रम के दौरान कई बार इस तरह की नारेबाजी की गई.

