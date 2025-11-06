बिहार चुनाव: वोटिंग से पहले पोलिंग बूथ पर क्यों चेक कराई गई EVM? जानें कैसे होती है मॉक पोलिंग

बिहार विधानसभा चुनाव की कार्यवाही को पारदर्शी बनाने के लिए पोलिंग बूथ पर वोटिंग से पहले मॉक पोलिंग (सत्यापन) कराई गई. इसमें पोलिंग एजेंट के सामने EVM और वीवीपैट को जांचा परखा गया. बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले पोलिंग बूथों पर मॉक पोलिंग कराई गई. इसके बाद पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान 7 बजे से शुरू हुआ. आइए जानते हैं कि पोलिंग बूथों पर मतदान से पहले मॉक पोलिंग कैसे कराई जाती है.

पोलिंग बूथ पर क्या-क्या

बिहार के पहले चरण में वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है. चुनावी कार्य में लगे कर्मचारी, रिटर्निंग ऑफिसर और उम्मीदवार की ओर से पोलिंग एजेंट को केंद्र पर वोटिंग से एक से डेढ़ घंटा पहले ही पहुंचना होता है. पोलिंग बूथ पर वोटिंग से पहले EVM की चेकिंग कराई जाती है. उस विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट के सामने EVM में मॉक पोलिंग होती है.

क्या होती है मॉक पोलिंग?

मॉक पोलिंग में पोलिंग एजेंट के सामने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के सभी बटनों को एक-एक करके पुश करके चेक करते हैं. सभी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट के इलेक्शन सिंबल के सामने दिखाया जाता है कि बटन दब रहा है कि नहीं. दिखाया जाता है कि हर उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के सामने का बटन पुश किया जाता है.

EVM में बटन के सामने जलती है लाइट

मॉक पोलिंग के दौरान दिखाया जाता है कि EVM में बीप बटन के सामने वाली लाइट जलती है या नहीं. EVM में जिस प्रत्याशी को वोट दिया जा रहा है, VVPAT मतदाता सत्यापन पर्ची में भी उसका नाम सामने आ रहा है या नहीं. इस पूरे प्रॉसेस को मॉक पोलिंग कहते हैं. सारे पोलिंग एजेंट को इत्मिनान से यह प्रक्रिया कराई जाती दै. EVM और VVPAT की ऐसे जांच के बाद 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की गई.

Bihar Chunav

3 करोड़ से ज्यादा वोटर

बिहार में 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जो 1314 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करने वाले हैं. पहले चरण में राघोपुर से तेजस्वी यादव, तारापुर सीट से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे नेताओं की सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं.