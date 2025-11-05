EVM पर कितनी देर बटन दबाएं, कैसे जानें वोट पड़ा है या नहीं? बिहार चुनाव से पहले जानें हर सवाल का जवाब

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए गुरुवार 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. बिहार चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर ईवीएम से वोटिंग होगी. लेकिन वोटिंग को लेकर मतदाता के मन में कई सवाल रहते हैं. इन्हीं में से कुछ सवालों के जवाब हमने देने की कोशिश की है. चुनाव आयोग समय-समय पर ऐसे तमाम सवालों को लेकर उत्तर जारी करता है, ताकि किसी भी वोटर के मन में कोई संदेह न रहे.

ईवीएम बटन कितनी देर दबानी चाहिए

पोलिंग बूथ पर आपका आईडी कार्ड चेक होने के बाद जब आप गोपनीय मतदान के जरिये ईवीएम का बटन दबाते हैं, तो इसके लिए ज्यादा देर तक बटन दबाने की जरूरत नहीं है. 7 सेकेंड बटन दबाने पर ही वोट दर्ज होने वाली बात भी चुनाव आयोग नकार चुका है. वोटर पसंदीदा उम्मीदवार के नाम और सिंबल के सामने बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबाता है. जिस प्रत्याशी को वोट देते हैं तो उसके नाम के सामने एक छोटा रेड कलर का साइन जलता है. एक लंबी बीप की आवाज सुनाई पड़ती है.

क्या ईवीएम बार-बार दबाने से ज्यादा वोट

जैसे ही बैलेट यूनिट पर कोई खास बटन दबाते हैं तो वोट उस खास प्रत्याशी के लिए दर्ज होने के साथ मशीन लॉक हो जाती है. कोई उस बटन को बार-बार भी दबाता है तो भी एक वोट दर्ज होगा.यूनिट को रिलीज करने वाली कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाए जाने के बाद दूसरा वोट पड़ता है. मतदान के वक्त पीठासीन अधिकारी और अन्य मतदानकर्मी इसकी निगरानी करते हैं.

एक मिनट में 4 वोट से ज्यादा नहीं

ईवीएम वोटिंग में हर मिनट में 4 से ज्यादा वोट नहीं डाले जा सकते. VVPAT की मतदाता पर्ची के जरिये वोटर यह जान सकता है कि उसका वोट सही तरीके से पड़ा है या नहीं. ECI ईवीएम में मैक्सिमम 2 हजार वोट रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसका सामान्यतया इस्तेमाल सिर्फ 1500 वोट दर्ज करने के लिए होता है.

ईवीएम से वोट काउंटिंग कैसे

ईवीएम में रिजल्ट यानी परिणाम बटन के अलावा एक कुल यानी टोटल का बटन होता है. इस बटन को दबाने पर कुल वोटों की संख्या (बिना उम्मीदवार संख्या बताए बिना) सामने आ जाती है.

बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवार

एक बैलेटिंग यूनिट में कुल 16 प्रत्याशियों के लिए स्पेस होता है. अगर कहीं 10 प्रत्याशी ही हैं तो 11 से 16 नंबर के बटनों को डिएक्टिव रखा जाता है. ऐसे में उस डिएक्टिव बटन को दबाने से भी कहीं वोट दर्ज नहीं होगा. नोटा का बटन भी होता है.

ईवीएम में पहले से भी वोट तो नहीं पड़ा?

मतदान से पहले पोलिंग बूथ पर पीठासीन अधिकारी सभी एजेंटों सारे बटन दबाकर दिखाता है कि ईवीएम मशीन में पहले से कोई वोट दर्ज नहीं है. फिर मतदान एजेंटों को अपना वोट दर्ज करने के लिए मॉक पोल करने को कहता है. फिर उसका रिजल्ट दिखाता है. यह सब 7 बजे के पहले होता है. फिर असली वोटिंग से पहले क्लियर बटन दबाकर एजेंट उन्हें शून्य दिखाता है.

बिहार चुनाव की खास बातें----

चुनाव आयोग ने बूथ पर 100 फीसदी वेबकास्टिंग की व्यवस्था की

नई मतदाता सूचना पर्ची (VIS) की सुविधा हो गई

ईवीएम नेट ऐप के माध्यम से मतदान रिपोर्टिंग होगी

दीघा विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा

बिहार में दीघा विधानसभा सीट पर सबसे अधिक 4 लाख 57 हजार 657 वोटर हैं. बरबीघा विधानसभा सीट में सबसे कम 2 लाख 31 हजार 998 वोटर हैं. क्षेत्रफल के हिसाब से बांकीपुर विधानसभा सबसे छोटी है, जिसका दायरा 16.24 वर्ग किमी है.सूर्यगढ़ा विधानसभा चुनाव सबसे बड़ा 62.25 वर्ग किलोमीटर है.

ये 18 जिले शामिल

चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण में मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा, गोपालगंज, सीवान, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों में वोटिंग

6 विधानसभा सीट पर मतदान का वक्त एक घंटा कम

बिहार की छह विधानसभा सीटों पर मतदान का समय एक घंटा कम है, जिनके 2135 बूथों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोट पड़ेगा. सिमरी बख्तियारपुर (410 बूथ), मुंगेर (404 बूथ), महिषी (361 बूथ), तारापुर (412 बूथ), जमालपुर विधानसभा (492 बूथ) और सूर्यगढ़ा (56) है. बिहार की 115 विधानसभा सीटों के 43206 बूथों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी.

बिहार चुनाव: कुल मतदाता

3 करोड़ 75 लाख 13 हजार 302

18 जिलों की 121 सीटें पर वोटिंग

1 करोड़ 98 लाख 35 हजार 325 पुरुष

1 करोड़ 76 लाख 77 हजार 219 महिलाएं

758 थर्ड जेंडर मतदाता

45,341 पोलिंग बूथ

बड़े चेहरे मैदान में, 16 मंत्री भी जंग में

महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, गायिका मैथिली ठाकुर, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, तेज प्रताप यादव और भोला यादव शामिल हैं. नीतीश सरकार के 16 मंत्री भी चुनाव मैदान में होंगे. इनमें बीजेपी के 11 और जेडीयू के 5 मंत्री इसमें शामिल हैं.



बिहार चुनाव:पहला चरण 121 सीटें

किस दल के कितने प्रत्याशी

जेडीयू- 57

बीजेपी-48

लोजपा(राम विलास)-13

राष्ट्रीय लोक मोर्चा- 2

महागठबंधन

आरजेडी- 71

कांग्रेस -24

लेफ्ट-14

वीआईपी-6

भाकपा-6

सीपीएम-03

आईआईपी- 02

जन सुराज पार्टी-118

