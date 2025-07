महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) कार्यकर्ताओं ने शनिवार को निवेशक सुशील केडिया के दफ्तर में तोड़फोड़ की. तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की. निवेशक सुशील केडिया ने राज ठाकरे को एक पोस्ट टैग करते हुए लिखा कि मैं मराठी नहीं सीखूंगा. इस पोस्ट के बाद से उन्हें धमकियां मिल रही थी. केडिया ने ‘एक्स' पर लिखा था, “मैं मुंबई में 30 साल रहने के बाद भी मराठी ठीक से नहीं जानता और आपके घोर दुर्व्यवहार के कारण मैंने यह संकल्प लिया है कि जब तक आप जैसे लोग मराठी मानुस की देखभाल करने का दिखावा करते रहेंगे तब तक मैं मराठी नहीं सीखूंगा. क्या करना है बोल?”

Do note @RajThackeray I dont know Marathi properly even after living for 30 years in Mumbai & with your gross misconduct I ahve made it a resolve that until such people as you are allowed to pretend to be taking care of Marathi Manus I take pratigya I wont learn Marathi. Kya…