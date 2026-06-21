यूपी के मुरादाबाद में नीट परीक्षा के दौरान गूगल मैप की गलत लोकेशन कई परीक्षार्थियों के लिए बड़ी परेशानी बन गई. गलत लोकेशन के कारण कुछ छात्र समय पर अपने परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके और उन्हें परीक्षा से वंचित होना पड़ा. संभल निवासी फैजान अली ने बताया कि उन्होंने परीक्षा केंद्र की लोकेशन गूगल मैप के जरिए देखी थी. गूगल मैप ने उन्हें आरएन इंटर कॉलेज की गलत लोकेशन दिखाई, जिसके कारण वह निर्धारित समय पर अपने वास्तविक परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके. देर से पहुंचने पर उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया.

फैजान के पिता इकराम ने बताया कि उनका बेटा लंबे समय से नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था. परिवार को उम्मीद थी कि वह परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेगा, लेकिन गूगल मैप की गलत जानकारी के कारण उसका एक साल बर्बाद होने की आशंका पैदा हो गई है. उन्होंने प्रशासन और संबंधित एजेंसियों से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है.

इसी तरह एक अन्य परीक्षार्थी सार्थक भी गलत लोकेशन के कारण समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सके। निर्धारित समय निकल जाने के बाद उन्हें भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला. मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी छात्रों और उनके परिजनों से बातचीत की। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि तकनीकी खामी का खामियाजा मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को नहीं भुगतना चाहिए. उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों में उचित समाधान निकाला जाए ताकि किसी छात्र का भविष्य प्रभावित न हो.



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