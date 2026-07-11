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कौन हैं स्पेन के मिकेल मेरिनो? पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो और केविन डी ब्रुइन का तोड़ा सपना

कौन हैं स्पेन के मिकेल मेरिनो? पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो और केविन डी ब्रुइन का तोड़ा सपना

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कौन हैं स्पेन के मिकेल मेरिनो? पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो और केविन डी ब्रुइन का तोड़ा सपना
Mikel Merino Ends Cristiano Ronaldo Kevin De Bruyne Dreams

मिकेल मेरिनो ने स्पेन के लिए फिर से कमाल कर दिखाया. राउंड ऑफ़ 16 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल के खिलाफ़ स्टॉपेज-टाइम में विनिंग गोल करने के बाद, इस मिडफील्डर ने एक बार फिर देर से गोल करके बेल्जियम के वर्ल्ड कप के सपने को खत्म कर दिया. आर्सेनल के इस स्टार खिलाड़ी ने टूर्नामेंट का अपना दूसरा गोल तब किया, जब उन्होंने पाउ कुबारसी के शॉट से आए रिबाउंड पर गोल किया. कुबारसी का शॉट बेल्जियम के बैकअप गोलकीपर सेने लैमेन्स के हाथों से छूट गया था. इस निर्णायक गोल के साथ, मेरिनो 80वें मिनट के बाद दो वर्ल्ड कप-विनिंग गोल करने वाले पहले स्पेनिश खिलाड़ी बन गए.

मिकेल मेरिनो कौन हैं?

मेरिनो का जन्म 22 जून, 1996 को स्पेन के पैम्प्लोना में हुआ था. वह ओसासुना के पूर्व मिडफील्डर एंजेल मेरिनो के बेटे हैं. उन्होंने ओसासुना की यूथ अकादमी में शामिल होने से पहले स्थानीय क्लब 'अमिगो' से अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत की.

आगे बढ़ते हुए, मेरिनो ने 2013-14 सीज़न में स्पेन के चौथे-टियर 'टेरसेरा डिवीजन' में क्लब की रिज़र्व टीम के लिए अपना सीनियर डेब्यू किया. उन्होंने 'सेगुंडा डिवीजन' में बार्सिलोना B के खिलाफ 2-0 की जीत के साथ अपनी पहली टीम (मेन टीम) में डेब्यू किया और जल्द ही खुद को रेगुलर स्टार्टर के तौर पर स्थापित किया, जिससे ओसासुना को 'ला लीगा' में वापस प्रमोशन पाने में मदद मिली.

हालांकि, टॉप-फ्लाइट में डेब्यू करने से पहले ही, मेरिनो 2016-17 सीज़न से पहले जर्मन दिग्गज क्लब 'बोरुसिया डॉर्टमुंड' में शामिल हो गए. जर्मनी में रेगुलर गेम टाइम न मिलने के कारण संघर्ष करने के बाद वे 'न्यूकैसल यूनाइटेड' चले गए. शुरुआत में प्रीमियर लीग की इस टीम के साथ लोन पर जुड़ने के बाद, अगले समर में स्पेनिश खिलाड़ी ने परमानेंट ट्रांसफर पूरा किया.

अच्छी क्षमता दिखाने के बावजूद, मेरिनो न्यूकैसल में खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष करते रहे और क्लब के लिए 25 मैचों में केवल एक गोल ही कर पाए. वे 2018 में स्पेन लौट आए और 'रियल सोसिदाद' के साथ एक अज्ञात फीस पर पांच साल का करार किया.

मेरिनो जल्द ही सैन सेबेस्टियन में फैंस के पसंदीदा बन गए. 'त्ज़ुरी-उर्दिन' (रियल सोसिदाद का उपनाम) के साथ छह सीज़न के दौरान, वे 'ला लीगा' के सबसे कंसिस्टेंट मिडफील्डर्स में से एक बन गए और 2020 में स्पेन की सीनियर टीम के लिए अपना पहला मैच खेला.

रियल सोसिदाद में उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से उनकी प्रीमियर लीग में वापसी हुई; आर्सेनल ने उन्हें £31.6 मिलियन की बताई जा रही फीस पर चार साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन किया.

2025-26 सीज़न के दौरान, मेरिनो ने चार गोल किए और आर्सेनल ने दो दशक से भी ज़्यादा समय के बाद प्रीमियर लीग का खिताब फिर से जीता. वे स्पेन की यूरो 2024 जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे.

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Mikel Merino, Football, Spain, Belgium, 2026 FIFA World Cup
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