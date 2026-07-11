IND vs ENG 5th T20I Live Score: साउथेम्प्टन में भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. आखिरी मुकाबले से वैभव सूर्यवंशी की छुट्टी हो गई है, जबकि संजू सैमसन की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है. इससे पहले आज टॉस अपने तयसमयानुसार नहीं हो पाया. क्योंकि भारतीय टीम ट्रैफिक में फंस गई थी. मैट रोलर के मुताबिक साउथैंप्टन की सड़कों पर ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि भारतीय टीम को चार मील की यात्रा तय करने के लिए करीब 57 मिनट का समय लग गय. (Live Scorecard)

पांचवें टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत: 1 अभिषेक शर्मा, 2 संजू सैमसन, 3 इशान किशन (विकेटकीपर), 4 श्रेयस अय्यर, 5 तिलक वर्मा, 6 शिवम दुबे, 7 अक्षर पटेल, 8 सूर्यांश शेडगे, 9 अर्शदीप सिंह, 10 प्रिंस यादव, 11 प्रसिद्ध कृष्णा

इंग्लैंड: 1 फिल सॉल्ट, 2 जोस बटलर (विकेटकीपर), 3 हैरी ब्रूक (कप्तान), 4 जेकब बेथेल, 5 टॉम बैंटन, 6 सैम करन, 7 विल जैक्स, 8 लियम डॉसन, 9 आदिल रशीद, 10 जोफ्रा आर्चर, 11 जोश टंग