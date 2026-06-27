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रक्षा मंत्री के संसद में दिए गए बयान को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी

संसद में रक्षा मंत्री का पूरा भाषण ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आधारित था. उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की सटीक कार्रवाई, दृढ़ संकल्प और पेशेवर क्षमता की सराहना की. इस अभियान में 100 से ज्यादा आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया.

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रक्षा मंत्री के संसद में दिए गए बयान को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी
नई दिल्ली:

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में 28 जुलाई 2025 को संसद में रक्षा मंत्री के दिए गए बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. इन पोस्ट में उनके भाषण के सिर्फ एक हिस्से को अलग करके दिखाया गया है. इसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई. यह दावा पूरी तरह गलत और भ्रामक है.

पूरे बयान को नजरअंदाज किया गया

विवाद खड़ा करने की कोशिश करने वालों ने रक्षा मंत्री के पूरे बयान को नजरअंदाज किया है. उस समय मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में लगातार यह दावा किया जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के पायलट मारे गए थे. यह दावा पूरी तरह झूठा था. फिर भी इसे लगातार फैलाया जा रहा था. इसका मकसद ऑपरेशन की सफलता को कम करके दिखाना और लोगों का मनोबल गिराना था. रक्षा मंत्री का बयान इसी झूठे और भ्रामक प्रचार का जवाब था. इसलिए उनके बयान को उसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए.

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उल्लेख

संसद में रक्षा मंत्री का पूरा भाषण ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आधारित था. उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की सटीक कार्रवाई, दृढ़ संकल्प और पेशेवर क्षमता की सराहना की. इस अभियान में 100 से ज्यादा आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया. पाकिस्तान के कई एयरबेस को भी भारी नुकसान पहुंचा. नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर उसकी सैन्य तैनाती और बुनियादी ढांचे को भी गंभीर क्षति हुई. यह भाषण भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और क्षमता को सम्मान देने वाला था. साथ ही यह भारत के खिलाफ साजिश करने वालों के लिए एक स्पष्ट संदेश भी था.

शहीदों के प्रति सरकार का सम्मान

रक्षा मंत्री और भारत सरकार देश की रक्षा करने वाले हर सैनिक के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं. जो सैनिक देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उनके प्रति सरकार सर्वोच्च श्रद्धा रखती है. उनका बलिदान मातृभूमि की सबसे बड़ी सेवा है. देश हमेशा उनके त्याग का सम्मान करता रहेगा.

शहीद परिवारों के लिए उठाए गए कदम

सरकार ने शहीद सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देते हुए उनके नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की दीवारों पर दर्ज किए हैं. इसके अलावा शहीदों के परिवारों और आश्रितों को शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाओं में जरूरी रियायतें देने के लिए भी सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं.

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