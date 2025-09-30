मंत्री मनसुख मांडविया पहुंचे लोगों के बीच, प्राइवेट कंपनी के दफ्तर के बाहर बैठ देखी शिकायतें सुलझाने की प्रक्रिया

विज्ञापन
केंद्र सरकार लोगों की समस्या सुनने के लिए अब खुद ही मोर्चे पर पहुंच रही है. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया आज ऐसे एक जगह लोगों की समस्या सुनने पहुंच गए. उन्होंने ध्यान से लोगों की शिकायत सुनी.

नई दिल्ली:

सरकार जनता की शिकायत सुनने के लिए अब सीधे मोर्चे पर पुहंच रही है. ऐसा कम ही होता है जब लोगों की शिकायतों को सुलझाने की प्रक्रिया की निगरानी सरकार के आला स्तर पर सीधे तौर पर की जाए. वह भी कैबिनेट स्तर के मंत्री खुद जमीन पर उतर कर देखें तो जाहिर है हैरानी होगी. इसीलिए दिल्ली के ओखला स्थित मैनकाइंड फार्मा कार्यालय में लोग तब हैरान रह गए जब उन्होंने केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ मनसुख मांडविया को अपने बीच पाया. दरअसल, कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों की ईपीएफओ से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए ईपीएफओ 'हर महीने निधि' आपके निकट कार्यक्रम चलाता है.

लोगों की दिक्कतों को दूर करने की योजना 
इसके तहत महीने के अंतिम सप्ताह में विभिन्न जगहों पर शिविर लगाए जाते हैं. इनका उद्देश्य है, पीएफ, पेंशन और बीमा से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना और सीधे कर्मचारियों और पेंशनर्स से संवाद करना ताकि उन्हें आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके. कल ओखला में मैनकाइंड फार्मा कार्यालय पर ऐसा ही एक कैंप लगाया गया था. इसमें केंद्रीय श्रम मंत्री मांडविया खुद ही लोगों के बीच बैठ कर ध्यान से शिकायत निवारण को सुन रहे हैं.

मैनकाइंड फार्मा के वरिष्ठ अधिकारियों को जब यह सूचना मिली कि कैबिनेट मंत्री दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं तो वे दौड़े-दौड़े आए. बाद में कंपनी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट में इस बात का जिक्र भी किया. कंपनी ने लिखा कि मैनकाइंड फार्मा के लिए यह विशेष दिन है जब केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ईपीएफओ के निधि आपके निकट कैंप में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे. उनका नेतृत्व और लोगों के लिए पहली प्राथमिकता के ईकोसिस्टम पर उनका फोकस सराहनीय है.

निधि आपके निकट
इन कैंपों में PF, EPS-95 पेंशन, EDLI बीमा से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाता है. नाम सुधार, पासबुक, PPO, DLC सबमिशन जैसी सेवाओं पर मार्गदर्शन होता है. पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में प्रक्रिया समझाई जाती है नियोक्ता से संबंधित शिकायतों का निवारण मौके पर ही किया जाता है. "निधि आपके निकट 2.0" की शुरुआत की गई है. यह जनवरी 2023 से शुरू हुआ नया संस्करण है. यह सिर्फ शिकायत निवारण मंच नहीं, बल्कि शिक्षा, प्रशिक्षण और सरकारी विभागों के साथ सूचना आदान-प्रदान का प्लेटफॉर्म भी है. EPFO के पास हर जिले में कार्यालय नहीं है, इसलिए यह कार्यक्रम 600 से अधिक जिलों में आयोजित किया जाता है. आयोजन स्थल की जानकारी EPFO की वेबसाइट, एक्स और स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाती है.

Mansukh Mandavia, EPFO, Modi Government
