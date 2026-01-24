विज्ञापन
विशेष लिंक

Odisha News: 26 जनवरी को मांस की दुकानें बंद... कलेक्टर ने दिया अजब आदेश, तो उठे सवाल

कोरापुट के जिला कलेक्टर मनोज सत्यवान महाजन ने बताया कि अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 26 जनवरी को जिले में मांस, चिकन, मछली, अंडा और अन्य सभी नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.

Read Time: 2 mins
Share
Odisha News: 26 जनवरी को मांस की दुकानें बंद... कलेक्टर ने दिया अजब आदेश, तो उठे सवाल
  • कोरापुट के कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस पर जिले में मांसाहारी भोजन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया
  • यह आदेश केवल 26 जनवरी के दिन लागू होगा और मांस, चिकन, मछली, अंडे आदि की बिक्री पर रोक लगाएगा
  • जिले के सभी तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव अधिकारियों कोपत्र भेजा गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कोरापुट:

ओडिशा में कोरापुट के कलेक्टर और डीएम ने जिले के सभी तहसीलदारों, सभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसरों और सभी एग्जीक्यूटिव अधिकारियों को पत्र लिखकर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मांस, चिकन, मछली, अंडे आदि और मांसाहारी भोजन की बिक्री पर रोक लगाने का आधिकारिक आदेश जारी करने को कहा है. 

26 जनवरी को मांस क्‍यों बैन?

इससे पहले यूपी के कई जिलों में भी कांवड़ यात्रा और नवरात्रि के दौरान मांस की दुकाने बंद करने का आदेश जारी किया जाता रहा है. लेकिन 26 जनवरी के दिन मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश पहली बार किसी राज्‍य में सुनने को मिल रहा है. इस पर सवाल भी उड़ने लगे हैं. लोग पूछ रहे हैं कि आखिर, क्‍यों ऐसा अजब आदेश दिया गया है? कोरापुट जिला प्रशासन के इस फैसले के बाद कोरापुट जिले के बाजारों, मांस दुकानों और नॉनवेज विक्रेताओं को 26 जनवरी के लिए अपनी दुकानों को बंद रखना होगा. 

ये भी पढ़ें :- क्यों चर्चा में है ऑपरेशन सिंदूर: गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगा सेना का पराक्रम

सिर्फ एक दिन का प्रतिबंध

कोरापुट के जिला कलेक्टर मनोज सत्यवान महाजन ने बताया कि अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 26 जनवरी को जिले में मांस, चिकन, मछली, अंडा और अन्य सभी नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. यह आदेश सिर्फ और सिर्फ गणतंत्र दिवस के दिन ही लागू रहेगा. पत्र में कहा गया है कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर कोरापुट जिले में शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. 

ये भी पढ़ें :- चेकिंग से बचने की कोशिश या कुछ और...  गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में ऐंबेसी की फर्जी नंबर प्लेट वाली कार के साथ महिला गिरफ्तार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Odisha Koraput Collector, Meat Ban, Meat Ban In Koraput
Get App for Better Experience
Install Now