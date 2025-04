कोलकाता के एक इमारत में लगी भीषण आग, अबतक14 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

कोलकाता के फलपट्टी मछुआ के पास एक इमारत में आग लग गई. मौके पर दमकल गाड़ियां मौजूद हैं. आग बुझाने के प्रयास जारी हैं. बड़े पैमाने पर अग्निशमन अभियान चलाया गया. अभी तक 14 शव बरामद किए गए हैं और राहत बचाव कार्य जारी है.

कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा ने बताया, "यह आग लगने की घटना रात करीब 8:15 बजे हुई. अबतक 14 शव बरामद किए गए हैं और कई लोगों को टीमों ने बचाया है. आग पर काबू पा लिया गया है और बचाव कार्य जारी है. आगे की जांच जारी है. जांच के लिए एक विशेष टीम भी बनाई गई है."

West Bengal | Manoj Kumar Verma, Kolkata Police Commissioner, says, "This fire incident took place at around 8:15 p.m. 14 bodies have been recovered, and several people have been rescued by the teams. The fire is under control, and rescue is underway. Further investigation is… https://t.co/bdOyqIYE9I pic.twitter.com/gujWPSnW7l