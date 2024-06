धू-धू कर जलने लगा कोलकाता का चमचमाता मॉल, अंदर मच गई भगदड़, देखिए वीडियो

Acropolis Mall Fire Kolkata: कोलकाता के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक्रोपोलिस शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल पर शुक्रवार को भीषण आग लग गई. आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची. आग पर काबू पाने का काम किया जा रहा है. साथ ही मॉल की खिड़कियां तोड़कर धुएं बाहर निकाला जा कहा है .एक अधिकारी ने बताया कि कस्बा इलाके में स्थित मॉल में दोपहर करीब 12.15 बजे लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियों को लगाया गया.

अधिकारी ने कहा, "फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है. अग्निशमन अभियान जारी है. कुछ दमकलकर्मी ऑक्सीजन मास्क पहनकर इमारत में दाखिल हुए हैं." कोलकाता यातायात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूरा इलाका धुएं से भर गया है और मॉल के सामने यातायात की आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है.

#WATCH | West Bengal: Firefighting operation underway at Acropolis Mall in Kolkata. Several fire tenders on the spot. pic.twitter.com/B4JTn6xz9c