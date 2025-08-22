पंजाब के होशियारपुर में धमाका, वाहनों से भिड़ा गैस टैंकर, कई लोगों के घायल होने के खबर

पंजाब में एक बड़े धमाके की खबर है. ये धमाका पंजाब के होशियारपुर के पास हुआ है. शुरुआती खबरों में बताया जा रहा है कि गैस से भरा टैंकर अन्य वाहनों से जा टकराया, उसके बाद धमाका हुआ. धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर है. इन्हें आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

शुरुआती खबरों के अनुसार, टैंकर में एलपीजी गैस भरी हुई थी और वह एक ट्रक से जाकर टकरा गया. टक्कर के बाद उसमें आग लग गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. दमकल को भी बुला लिया गया. खबर लिखे जाने तक आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था.

बताया जा रहा है कि धमाके की वजह से आसपास के कई लोग भी झुलस गए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. पुलिस प्रशासन जल्दी से आग बुझाने में जुटा हुआ है क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस जगह ये हादसा हुआ है, वहां आसपास कई घर भी हैं.

माना जा रहा है कि धमाके के बाद आसपास के घरों तक आग की लपटें पहुंची हैं. हालात की गंभीरता को देखते हुए 5-6 दमकलों को आग बुझाने के काम पर लगाया गया है.

