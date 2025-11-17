एलन मास्क और मार्क ज़ुकरबर्ग से भी ज्यादा है हमारे पास पैसा... जिहाद की बात करते हुए मसूद अजहर का दावा

दिल्ली ब्लास्ट के बाद सामने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का ऑडियो आया है. इसमें मसूद अजहर ने ख़ुद को दुनिया का सबसे रईस इंसान बताया है. मसूद ने ख़ुद को एलन मास्क और मार्क ज़ुकरबर्ग से भी ज़्यादा अमीर बताते हुए दावा किया है कि मैंने जेहाद के लिए जो मांगा, वो मिला. हथियार खरीदने के लिए हमारे पास पैसे की कमी नहीं है.

मसूद अजहर ने आगे कहा, "...लेकिन ये याद रखना कि पैसा हमारे पास इतना है, इतना है, इतना है, इतना है कि तुम गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते. इसलिए कि हमारा पैसा हमने जमा कराया हुआ एक बैंक में, उस बैंक का नाम है अल्लाह का बैंक..."

मसूद अजहर क्यों कर रहा ऐसी बातें

ऐसा लगता है कि जैश चीफ ने ये सब बातें आतंकवादियों को लुभाने के लिए कही हैं. साथ ही नये लोगों को आतंकवाद के रास्ते पर लाने के लिए वो लगतार हाथ-पांव मार रहा है. पाकिस्तान में जगह-जगह रैलियां कर रहा है. उसका मकसद किसी भी तरह आतंकवादियों की बड़ी फौज तैयार करने की है.

उमर से लेकर कई ऐसे ही बने आतंकवादी

दिल्ली ब्लास्ट में सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर मोहम्मद के बारे में पता चला है कि वो जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था. उसके साथ अल-फलाह यूनिवर्सिटी और देश के कई अन्य राज्यों के डॉक्टर जुड़े हुए थे. जैश का कमांडर इन्हें ऑपरेट कर रहा था.

सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें वक्त से पहले ही पकड़ लिया और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर लिए. इससे घबराकर भाग रहे उमर के कार में रखा बम लाल किले के पास विस्फोट हो गया. हालांकि, अभी तक इस मामले की जांच चल रही है, मगर ये तय है कि जैश ने देश भर में सिलसिलेवार बम धमाके करने की योजना बनाई थी.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवादी बौखलाए

ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जैश और लश्कर के आतंकवादी एकदम बौखलाए हुए हैं. पहलगाम कर उन्होंने जो गुस्ताखी की थी, उसकी सजा उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सूद समेत दिया था. अब असीम मुनीर की सरपरस्ती में पाकिस्तान एक बार फिर इन आतंकवादियों को पूरी तरह मदद कर रहा है कि वो किसी तरह भारत में आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम दें, मगर भारतीय एजेंसियां लगातार उनके मंसूबों को ध्वस्त कर रही हैं.