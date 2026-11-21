मणिपुर जहरीली शराब पीने से बड़ी त्रासदी सामने आई है. पिछले 48 घंटों में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 300 से अधिक लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. इनमें कई मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है. आशंका है कि शराब में मेथनॉल की मिलावट थी. घटना के बाद राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट पर है. अस्पतालों में विशेष चिकित्सा टीमें तैनात की गई हैं और अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू की गई है.

चंदेल जिले में शराब पीते ही बिगड़ी लोगों की तबीयत

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार 18 नवंबर से चंदेल जिले के चकपीकरोंग और आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर निर्मित शराब पीने वाले लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी थी. कुछ ही घंटों में बड़ी संख्या में लोगों में चक्कर आना, पेट दर्द और अन्य गंभीर लक्षण दिखाई देने लगे. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया. अधिकारियों के मुताबिक अब तक कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से अधिक मरीज उपचाराधीन हैं. कई मरीजों की गंभीर स्थिति को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है.

पीड़ितों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री

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इंफाल के अस्पतालों में मरीज भर्ती, मुख्यमंत्री ने की पीड़ितों से मुलाकात

अधिकांश मरीजों को इंफाल स्थित जेएनआईएमएस, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS), शिजा अस्पताल और बाबीना अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार सैकड़ों मरीजों का उपचार विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में चल रहा है. कुछ मरीजों को हेमोडायलिसिस की भी जरूरत पड़ी है. शिजा अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में मरीज संभावित मेथनॉल विषाक्तता के लक्षणों के साथ पहुंचे हैं.

मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने शुक्रवार को शिजा और बाबीना अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना. उन्होंने कहा कि सरकार पूरे मामले की जांच कराएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रभावित लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम को चंदेल जिले भेजा गया है. आवश्यक दवाओं और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है.

चार रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तैनात, अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चंदेल जिला प्रशासन ने आपातकालीन निगरानी तंत्र सक्रिय कर दिया है. जिले में चार रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तैनात की गई हैं. इन टीमों को पर्याप्त दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडरों से लैस किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सहायता दी जा सके. प्रशासन ने पूरे मामले की निगरानी के लिए विशेष समन्वय टीम का भी गठन किया है.

प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि जहरीली शराब काकचिंग जिले के सुगनू क्षेत्र से खरीदी गई थी. घटना के बाद आबकारी विभाग ने अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर दिया है. कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है और संदिग्ध शराब के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं.

बिष्णुपुर, सेनापति, काकचिंग और थौबल जिलों के प्रशासन ने अलग-अलग सार्वजनिक एडवाइजरी जारी कर लोगों से स्थानीय स्तर पर बनी संदिग्ध शराब और अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले मादक पेय से दूर रहने की अपील की है. अधिकारियों ने कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक लोग केवल प्रमाणित और वैध स्रोतों से ही पेय पदार्थों का उपयोग करें. स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की प्रारंभिक जांच में मेथनॉल मिलावट की आशंका जताई गई है. मेडिकल रिपोर्ट और रासायनिक परीक्षण के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी.

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