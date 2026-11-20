मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में शुक्रवार को सुरक्षाबलों और संदिग्ध उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस कार्रवाई में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि महिला कैडर समेत आठ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार लोगों में प्रतिबंधित संगठन KCP (PWG) का स्वयंभू अध्यक्ष भी शामिल है. सुरक्षाबलों ने मौके से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए हैं.

खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया अभियान

अधिकारियों के मुताबिक, इम्फाल पश्चिम जिले के युमलेबाम अवांग लीकाई इलाके में उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इसके बाद इम्फाल पश्चिम जिला कमांडो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की कोबरा इकाई और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान शुरू किया. यह इलाका पटसोई पुलिस थाने के अंतर्गत आता है.

कार्रवाई के दौरान संदिग्ध उग्रवादियों ने सुरक्षाबलों पर कथित तौर पर गोलीबारी शुरू कर दी. इसके जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की. दोनों पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान 52 वर्षीय खैदेम श्यामकुमार सिंह के रूप में हुई है. वह काकचिंग जिले के हियांगलाम थाना क्षेत्र के वाबागाई यांगबी मानिंग का रहने वाला था और असम राइफल्स का पूर्व जवान बताया गया है. उसका शव आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) के शवगृह में रखवाया गया है.

KCP (PWG) का स्वयंभू अध्यक्ष भी गिरफ्तार

मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबलों ने आसपास के इलाकों में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान आठ संदिग्धों को पकड़ा गया. इनमें 52 वर्षीय लैशराम रंजीत उर्फ तमंगनबा उर्फ लोया भी शामिल है. सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, वह KCP (PWG) का स्वयंभू अध्यक्ष है. गिरफ्तार महिला कैडर की पहचान 44 वर्षीय थोखोम देबरानी देवी के रूप में हुई है. वह इम्फाल पूर्व जिले के कोंगबा माखा उचेकॉन की रहने वाली है.

छह अन्य संदिग्ध भी पकड़े गए

गिरफ्तार किए गए अन्य छह लोगों की पहचान थांगजाम शशिकांत मीतेई (19), वाहेंगबाम मोमोचा (38), सोरोक्हाइबम अमरजीत सिंह (26), नाओरेम ओलेन सिंह (20), निंगथौजम अरुंजित मीतेई (33) और थांगजाम निशिकांत सिंह (24) के रूप में हुई है. ये सभी मणिपुर के अलग-अलग इलाकों के निवासी हैं.

सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, संगठन में जिन लोगों की भूमिका की पहचान हुई है, उनमें रंजीत अध्यक्ष है जबकि पांच अन्य को प्राइवेट रैंक का कैडर बताया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है. सुरक्षाबल गिरफ्तार लोगों की भूमिका, संगठन से उनके संबंधों और अन्य उग्रवादी गतिविधियों में उनकी संभावित संलिप्तता का पता लगा रहे हैं.

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