कौन हैं मनिका विश्वकर्मा... मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जीता खिताब, मिस यूनिवर्स कॉन्‍टेस्‍ट में भारत को करेंगी रिप्रेजेंट

मनिका विश्वकर्मा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीतने से पहले मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का ताज भी अपने नाम कर चुकी हैं. इसके बाद वह दिल्‍ली में मॉडलिंग की फील्‍ड में उतर गई थीं.

कौन हैं मनिका विश्वकर्मा... मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जीता खिताब, मिस यूनिवर्स कॉन्‍टेस्‍ट में भारत को करेंगी रिप्रेजेंट
अब मनिका विश्वकर्मा के कंधों पर जिम्‍मेदारी बढ़ गई है
  • राजस्थान के जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है.
  • मनिका विश्वकर्मा गंगानगर की रहने वाली हैं और वर्तमान में दिल्ली में मॉडलिंग करती हैं.
  • मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का ताज भी अपने नाम कर चुकी हैं.
नई दिल्‍ली:

देश को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मिल गई है. राजस्थान के जयपुर में हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता का ताज मनिका विश्वकर्मा के सिर सजा है. मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीतने के बाद मनिका विश्‍वकर्मा के चेहरे की मुस्‍कान देखने लायक थी. राजस्थान के गंगानगर की रहने वालीं मनिका विश्वकर्मा इन दिनों दिल्ली में मॉडलिंग करती हैं. मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीतने के बाद मनिका विश्वकर्मा अब लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं. मनिका विश्वकर्मा अब  74वें मिस यूनिवर्स कॉन्‍टेस्‍ट में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी. 

मनिका विश्वकर्मा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीतने से पहले मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का ताज भी अपने नाम कर चुकी हैं. इसके बाद वह दिल्‍ली में मॉडलिंग की फील्‍ड में उतर गई थीं. हालांकि, अब मनिका विश्वकर्मा के कंधों पर जिम्‍मेदारी बढ़ गई है. वह अब इस साल के अंत में थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स कॉन्‍टेस्‍ट में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी. मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 130 देशों की सुंदरियां भाग लेंगी. 

मनिका विश्वकर्मा का अगला टारगेट...

मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, '... यह एहसास अद्भुत है. यह सफ़र अद्भुत रहा है. मैं अपने टीचर्स, मार्गदर्शकों, माता-पिता, दोस्तों और अपने परिवार का हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूं. अब मेरा लक्ष्य भारत का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करना और मिस यूनिवर्स का ताज अपने घर लाना है...'

मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीतने के बाद मनिका विश्वकर्मा ने कहा कि उनकी यात्रा गंगानगर से शुरू हुई. इसके बाद वह कॉन्‍टेस्‍ट की तैयारी के लिए दिल्‍ली आईं. उन्‍होंने कहा कि किसी भी प्रतियोगिता को जीतने के लिए अपने अंदर आत्‍मविश्‍वास और साहस जगाने की जरूरत होती है. सुंदरता के साथ इनका भी इस ब्‍यूटी कॉन्‍टेस्‍ट अहम रोल रहा है. इसके साथ ही मनिका विश्‍वकर्मा ने उन सभी का शुक्रिया अदा किया, जिन्‍होंने उनके इस सफर को आसान बनाने में उनकी मदद की. मनिका की जीत पर अभिनेत्री और जूरी सदस्य उर्वशी रौतेला ने उन्‍हें आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं दीं.

Manika Vishwakarma, Miss Universe 2025, Miss Universe India 2025
